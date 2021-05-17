تحرير 10 محاضر وتشميع 3 معارض سيارات وضبط 15 شيشة بالإسماعيلية

أعلن حي ثالث الإسماعيلية عن تحرير 10 محاضر لخرق الإجراءات الوقائية، خلال حملة مكبرة في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وبحسب بيان رسمي، شن الحي حملة مكبرة بمشاركة شرطة المرافق وقوة من قسم شرطة ثالث في حضور نائب رئيس مجلس المدينة، استهدفت نادي المنتزه وعدد من معارض السيارات بحي الشيخ زايد.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر لخرق قرارات مجلس الوزراء بشأن مواجهة فيروس كورونا وتشميع 3 معارض سيارات وضبط 15 شيشة وتحرير 3 محاضر اشغال والتحفظ علي كمية من الأدوات والمعدات التي تسببت في عملية إشغال الطريق.

وقال محمود الصوري رئيس حي ثالث، إن الحملات مستمرة بشكل يومي لتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء والإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان محافظ الإسماعيلية، وجّه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن إلى تكثيف الحملات اليومية صباحاً ومساءا لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء والتزام المواطنين بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

واشتكي مواطنون علي مدار الأيام الماضية من الزحام الذي شهده نادي المنتزه إضافة إلي تقديم الشيشة في بعض الأماكن بالمخالفة للاجراءات الاحترازية.

من جهة أخرى، أعلنت محافظة الإسماعيلية عن ضبط أصحاب 5 مخابز لتصرفهم في 750 شيكارة دقيق مدعم محظور بيعه، زنة 50 كيلوجرام ليبلغ الاجمالي 37.5 طن، كما تم ضبط مديري مخبزين لتجميعهما 350 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.