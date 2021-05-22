استشاري أمراض متوطنة: يجب غسل البطيخ بالماء جيدًا قبل تناوله

أكد الدكتور أحمد رمزي، استشاري طب المناطق الحارة والأمراض المتوطنة، أن أعراض التسمم بالفاكهة تشبه أعراض النزلة المعوية، مثل الإسهال والقيئ وارتفاع درجة الحرارة، لافتًا إلى أنه لا يمكن التفرقة بينهما، مشيرًا إلى أن الإسعافات الأولية هي شرب كميات سوائل كثيرة لتعويض ما تم فقده بالقيئ والإسهال.

وأوضح رمزي، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc» أن تناول السؤال بكميات كبيرة مهم جدًا، مشيرًا إلى أن السوائل تشمل العصائر والشٌربة وغيرها.

ولفت رمزي، إلى أن التسمم الغذائي لا يلزمه ارتفاع في درجات الحرارة، لافتًا إلى أن أعراض التسمم الغذائي تشمل الاسهال والقيء، نافيًا مسؤولية البطيخ عن الإصابة بالتسمم، ناصحًا المواطنين بضرورة غسل البطيخ قبل تناوله.

وأشار إلى أن أعراض التسمم الغذائي لا تكون عنيفة بشكل كبير، لافتًا إلى أنها من الممكن أن تكون قيئ وإسهال وآلام في البطن، لافتًا إلى أنه نادر ما يعاني من ارتفاع درجة الحرارة ناصحًا المواطنين بغسل الفاكهة جيدا.

وشدد رمزي، على أن أعراض التسمم الغذائي تختلف عن أعراض الكورونا، نظرًا لأن القيئ ليس من أعراض الكورونا، نافيًا ما تردد عن أن أكل العيش والموز يعالج التسمم الغذائي، محذرًا من لجوء المواطنين لشراء المطهرات المعوية وتناولها بدون استشارة الطبيب، نظرًا لأنها عبارة عن مضادات حيوية، ومن الممكن تسبب مشاكل فيما بعد نظرًا لتحورات البكتيريا.

وأكد أن الإصابة بالإسهال تستدعي التدخل عند استمرارها أكثر من 48 ساعة أو جاء معه ارتفاع في درجة الحرارة لأكثر من 38.5 درجة مئوية أو حدث معه اسهال مدمم وأنه يجب في هذه الحالة الذهاب للمستشفى لتلقي العلاج.