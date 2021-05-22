شعبة الفاكهة: البطيخ حاليا في أفضل أوقاته وناضج بشكل كامل

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، إن موسم البطيخ يبدأ ظهوره من محافظة أسوان في 1 مارس لينتهي في 20 أبريل، حتى يبدأ البطيخ الخاص بمحافظة البحيرة في 25 أبريل لينتهي في 1 يونيو، ويليه البطيخ في محافظة كفر الشيخ، ليبدأ في 25 يونيو وحتى نهاية شهر 7.

وأضاف «نجيب»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، المذاع على فضائية «DMC»، أن الفترة الحالية هي الفترة الجيدة لموسم البطيخ، لافتا إلى أن ما يتم ترديده من شائعات حول المشكلات في البطيخ هو خطأ فادح، «بنوجه رسالة لكل مواطن إنه ياخد المنتجات المصرية لأنها بتخضع للرقابة الكاملة ومعندناش أي مشكلة في المنتجات الزراعية».

وأوضح أن مصر تنتج ما يقارب الـ2.6 مليون طن سنويا، ويتم التصدير إلى 16 دولة كأغلب دول أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الشائعات التي تتحدث بأن البطيخ المصري توجد فيه بقايا مبيدات زراعية هي شائعات خاطئة، حيث إن البطيخ حاليا هو في أفضل أوقاته، وناضج بشكل كامل.

وأكد أن مصر تحتل المرتبة الأولى في تصدير الموالح لكل دول العالم، كما وتحتل المستوى السادسة عالميا في إنتاج البطيخ، «لابد إن كلنا نحافظ على المنتج المصري، لأن مثل تلك الشائعات بتعملنا أزمة كبيرة جدا لما بيحصلنا هذا الكلام».