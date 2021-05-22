الصحة: أرقام إصابات كورونا ثابتة وانكسار الموجة متوقف على المواطنين

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر خلال الفترة الحالية، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تقارير وزارة الصحة والسكان تشير إلى ثبات أرقام إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوعين الحالين، وستظل الوزارة تسجل 1200 إصابة أو أقل بنسبة بسيطة خلال أسبوعين، ثم تعود الإصابات في الارتفاع أو الانخفاض وفقا لمدى التزام المواطنين وتحركاتهم.

تحذير من الأسبوعين المقبلين

وتابع المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: نحذر المواطنين من الإسبوعين القادمين لضمان انخفاض المنحني الوبائي للفيروس، مشيرا إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء واستمرار غلق المحلات عند ساعات معينة، لأنها ساهمت في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس خلال فترة عيد الفطر المبارك كثيرا، خاصة وأن تحركات المواطنين كانت كثيرة، وكان هناك تراخٍ في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.

وأضاف المصدر أنه على المواطنين الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، خاصة وأن هناك خطة تعمل الدولة الي تنفيذها وهي تطعيم قدر كبير من المواطنين للسيطرة علي الفيروس، «كلما زاد عدد الأفراد المطعمين باللقاح كلما قلت الأعداد المصابة بالفيروس، حتى وإن كنا في ذروة انتشار الفيروس»، مشيرا إلى أن اللقاحات جميعها آمنة وفعالة ولا داعي للخوف «نتفهم قلق المواطنين ولكن جميع اللقاحات تم تحليلها من قبل هيئة الدواء واعطاء التراخيص لاستخدامها».

وعلق المصدر حول منح المواطنين جرعة ثالثة للقاح، قائلا: «وارد أن يكون هناك جرعة ثالثة للقاح كورونا، وفقا للتغيرات التي تحدث للفيروس وعدد من الدول قامت بهذا الخطوة وهي خطوة صحيحة خاصة وأن الفيروس يحدث له تحورات وهي خطوة تزيد درجة الأمان».

وتواصل وزارة الصحة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض بضرورة الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.