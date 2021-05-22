جامعة كفر الشيخ تواصل تطعيم كوادرها بالتعاون مع وزارة الصحة

أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، اليوم السبت، توفير لقاح كورونا لأعضاء هيئة التدريس بكليات القطاع الصحي، ومختلف الكليات والمعاهد والعاملين بالجامعة، بالتعاون مع وزارة الصحة، بشرط عدم التسجيل بموقع وزارة الصحة والسكان، حتى يتسنى تسجيل بياناتهم من خلال مستشفى الجامعة.

رئيس الجامعة: إعداد قاعدة بيانات لتلقي التطعيم

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بإعداد قاعدة بيانات الأساتذة والعاملين لتلقي التطعيم في مستشفى الجامعة، وذلك بالتنسيق مع الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور حاتم الجوهري، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وفريق التطعيم ومكافحة العدوى.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة، ودعم جهود الدولة في المساهمة في توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان للفئات المستهدفة، وبما يؤكد أن مؤسساتهم توفر لهم كافة الإمكانيات من أجل تقديم مزيد من الجهد والعمل دون خوف للارتقاء بالجامعة والخدمات التي تقدمها للمجتمع.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ما يبذله من جهد لتوفير اللقاحات للأطقم الطبية والعاملين لحمايتهم من الإصابة بالعدوى، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة.

أعمال رش يومية في شوارع كفر الشيخ

من جهة أخرى، قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن إدارة الأمراض المتوطنة مستمرة في دورها اليومي لأعمال الرش والتطهير للأماكن العامة والمزدحمة والمدارس وغيرها، وذلك خلال الفترة التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا.