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غدا.. مؤتمر صحفي لمدير وكالة الطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني

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أ ش أ
09:36 م | السبت 22 مايو 2021
منشآة نووية إيرانية

منشآة نووية إيرانية

يعقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأفاد بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، بأن المدير العام سوف يطلع الصحفيين على التطورات المتعلقة بأعمال المراقبة والتحقيق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.

يشار إلى أن فيينا تستضيف محادثات القوى الدولية بشأن الملف النووي الإيراني وسط أنباء عن إحراز تقدم وتوقعات بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الإدارة السابقة.

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