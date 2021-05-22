مرض الفطر الأبيض يظهر في الهند.. وتقارير: أكثر خطورة من «الأسود»

وسط انشغال العالم بظهور مرض الفطر الأسود في الهند بقوة وإعلانه وباء يصيب المتعافين من فيروس كورونا، سلطت صحيفة «إنديان إكسبريس» الهندية في تقرير اليوم الضوء على مرض الفطر الأبيض، والذي بحسب الصحيفة أكثر خطورة من نظيره الأسود والذي كان موضع اهتمام كذلك لدى الشارع المصري بعد إصابة الفنان سمير غانم به قبل وفاته، وتحذير السلطات الصحية الهندية من خطورته.

مرض الفطر الأبيض يطال أصحاب المناعة الضعيفة

وجاء في تقرير الصحيفة الهندية حول مرض الفطر الأبيض أن أولئك الذين لديهم مناعة ضعيفة أو يتناولون المنشطات لفترة طويلة من الزمن قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفطر الأبيض، وقد تم الإبلاغ عن بعض حالات الإصابة بمرض الفطر الأبيض في ولاية باتنا.

وأضافت الصحيفة أنه بينما تطلب الحكومة المركزية من الولايات إخطار السلطات بحالات الإصابة بمرض الفطر الأسود أو داء الفطر المخاطي، تم العثور أيضًا على عدوى تسمى الفطر الأبيض ولها تأثير على الحالات.

ظهور مرض الفطر الأبيض في ولايتي باتنا وبيهار بالهند

وقالت الصحيفة إنه تم العثور على هذه الحالات الجديدة المصابة بمرض الفطر الأبيض في باتنا وبيهار، وهذه العدوى أكثر خطورة من مرض الفطر الأسود ، كما يقول الدكتور أرونيش كومار، استشاري أول ورئيس طب الجهاز التنفسي.

أكاديمي في نيودلهي: حالات مرض الفطر الأبيض خطيرة

في هذا السياق، قال الأكاديمي والباحث السياسي المقيم في الهند الدكتور وائل عواد إن ولاية ميديابروديش الهندية ظهر فيها مرض الفطر الأبيض، والأطباء هناك في هذه الولاية قللوا من شأن الفطر الأبيض.

وأضاف عواد في اتصال هاتفي لـ«الوطن»: «لكن المشكلة أن هناك 5 حالات مصابة بالفطر الأبيض تم اكتشافها في ولاية بيهار الشرقية وهي حالات خطيرة وحسب التقارير أكثر خطورة من الفطر الأسود».

«عواد»: هناك تحذير من المستشفيات والأطباء الهنود من مرض الفطر الأبيض

وقال «عواد»: «لذلك هناك تحذير من المستشفيات والأطباء الهنود من أن هذه الحالات تنتشر خصوصا وسط المرضى الذين يواجهون مشكلات ضعف المناعة أو مرضى بداء السكري أو الأمراض المزمنة كالسرطان وغيرها أو أولئك الذين لديهم نقص مناعة شديدة».

وفي ختام تصريحاته، قال «عواد» إن هذا هو الفطر الجديد المعروف باسم الفطر الأبيض والذي يمكن أن تكون إصابته قاتلة، في حين يقول البعض إنها غير قاتلة وقابلة للعلاج.