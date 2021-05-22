الحديدي ناعية سمير غانم: رحلت ابتسامة رسمت على مدار 60 عاما

نعت الإعلامية لميس الحديدي، الفنان القدير سمير غانم، الذي وافته المنية الخميس الماضي، قائلة: «غابت ضحكته وتركت في قلوب أهله وقلوبنا جميعًا وجعا كبيرا، رحل سمير غانم بعد ستين عاما من الكوميديا والابتسامة، بكاه الصغير قبل الكبير، رحل ثالث أعضاء فريق ثلاثي أضواء المسرح، رحل فريق ثلاثي أضواء المسرح بالكامل بعد أن استطاعوا أن يتركوا البهجة في أفلامنا وغنائم الجميع».

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن الفنان القدير سمير غانم رحل بسبب آثار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فآثار الفيروس اللعين كبيرة ولا تتوقف مشكلاته بعد تحول مسحات مصابيه من إيجابية إلى سلبية، فتداعيات الفيروس قد تستمر محدثة آثارًا سيئة، «عزاؤنا لأسرته وبناته»، متمنية الشفاء العاجل للفنانة القديرة دلال عبد العزيز، «ربنا يقوم حبيبة الكل بألف سلامة».

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على المجتمع المصري بشكل عام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل خاص، بعد رحيل أحد أساطير الكوميديا داخل مصر، وهو الفنان سمير غانم، الذي توفي أمس بعد صراع مع الاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا.

وكان الفنان سمير غانم، أسعد المصريين كثيرًا وأدخل البهجة والسعادة على قلوبهم ووجوههم، بأعماله الفنية المتنوعة التي كانت وما تزال تعيش في قلوب وأذهان المصريين رغم رحيله، ليدعو له الجميع بالرحمة بقدر ما أسعدهم، فور علمهم بنبأ وفاته.