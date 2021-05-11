لميس الحديدي تدعم زملاءها: شد حيلك يا إبراشي..وارجعي بالسلامة يا إيمان

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، آخر التطورات الصحية لعدد من زملائها الإعلاميين قائلة: «عندي 3 زملاء متغيبين عن الشاشة بسبب الظروف الصحية أولهم الإعلامي وائل الابراشي، وأتمنى أن يعود بالسلامة وبقوله وائل شد حيلك وإرجع وفرفش كده».

وتابعت «الحديدي»، عبر برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة extra news، خلال شهر رمضان قائلة: «بالنسبة لزميلاتي من السيدات، وهما إيمان الحصري وأسماء مصطفى وهبدأ من إيمان الحصري التي تفاجأنا بمرضها وهي زميلة وأنا بحبها فوجئت بمرضها».

وكشفت أنها أجرت اتصالا هاتفيا بشقيق الإعلامية للاطمئنان عليها اليوم قائلة : «بالفعل اتصلت بشقيقها وبالفعل أجرت مجموعة من العمليات الجراحية.. والحقيقة الواحد لما بيلاقي أسرة المريض مش عايزة تدي تفاصيل كتيرة مابيحاولش يعرف»، لكن الحديدي عادت وأكدت أن الاعلامية بالفعل أجرت مجموعة من العمليات الجراحية وأن الجميع ينتظر نتائج هذه العمليات بالأخص الأخيرة خلال الأيام المقبلة.

ووجهت الحديدي رسالة للاعلامية إيمان الحصري قائلة: «إرجعي بالسلامة، إن شاء الله هتقومي بالسلامة وأتمنى لكي في هذه الأيام المباركة الشفاء العاجل هي مذيعة مجتهدة وشاطرة قدرت يبقى ليها مكان في الإعلام المصري وأتمنى عودتها لجمهورها بسرعة فهي صاحبة طلة جميلة».

أما بالنسبة للإعلامية أسماء مصطفى قالت الحديدي: «أسماء مصطفى ليها عندي كلام كتير وتعرضت لأشياء كثيرة خلال الأيام الماضية ولازم أحييها على صمودها واجتهادها أنا أعرفها من زمان وقت ما كانت مراسلة صغيرة وكانت بتسافر معانا أمريكا في الرحلات الأمريكية الرئاسية وأكتر الناس اللي شفتهم شاطرة وعندها شغف لما كنا بنسافر مع الريس كانت من أكثر المراسلات المجتهدات».

وواصلت: «أنا بوجهلها التحية لشجاعتها لمواجهتها للمرض وأنها أعلنت ذلك وواجهت طريق طويل وأجرت عملية أعقبها برتوكول علاجي وأنا بقلها أنتي قوية وجدعة وترجعي مكانك في إكسترا نيوز ماحدش يقدر يملاه لانك مذيعة مجتهدة وشاطرة ومهما تعرضتي إلى ألم وظلم في السنوات الماضية لكن أنا متأكدة أن أولادك وجودك وبحيي جوزك اللي واقف جنبك ..لأنه راجل مساند والراجل في الأوقات دي بيبقى رزق لو كان مساند».