ميزة جديدة لتحقيق الأرباح من «تويتر».. تعرف عليها

أعلن تطبيق «تويتر» أنه جاهز لإطلاق ميزة جديدة لمستخدميه، التي ستعود بالنفع على المستخدمين وتحقيق الربح.

وقال موقع webetainfo، إن يوتيوب يستعد لطرح ميزة «Ticketed Spaces» التي ستسمح للمستخدمين بكسب المال من خلال استضافة غرف صوتية حية.

واضاف الموقع، أن الذين لديهم ما لا يقل عن 1000 متابع على تويتر سيتمكنون الوصول إلى هذه الميزة.

وتعتبر هذه الميزة هو في الأساس توسيع لميزة «Spaces»، التي تم إطلاقها مؤخرًا.

وأشار الموقع إلى أن المستخدمين يحتاجون إلى 600 متابع، حتى يتمكنون من استضافة جلسات مباشرة على النظام الأساسي، وسيكون خيار تحقيق الدخل متاحًا لمن لديهم 1000 متابع.

وستظل ميزة «مساحات التذاكر» حصرية لمستخدمي الولايات المتحدة بشكل مبدئي إلى أن يتم تعميمها.

وذكرت The Verge أنه سيتم توفير الميزة في الأسابيع المقبلة، من أجل كسب المال، إذ يحتاج مستخدم «تويتر» أيضًا إلى استضافة ثلاث مساحات خلال آخر 30 يومًا، وأن يكون عمره 18 عامًا على الأقل، بخلاف وجود 1000 متابع فقط.

وسيسمح موقع التدوين المصغر للمضيف بتعيين سعر التذكرة للجلسات الحية، وسيحصل المرء أيضًا على خيار للحد من عدد التذاكر التي يمكن بيعها.

ويقول الموقع إن تويتر سيقتطع نسبة 20% من المبيعات وسيحصل المضيف على ما يصل إلى 80% من الإيرادات بعد خصم رسوم الشراء داخل التطبيق من «آبل» و«جوجل».

وفي حالة عدم علمك، تتبع شركة «جوجل» سياسة تقضي بتخفيض 30% من المدفوعات التي تتم داخل التطبيقات التي يقدمها متجر Google Play.

ويقول «تويتر» إن التخفيض بنسبة 20% تساعد في تغطية تكلفة Stripe، التي ستتعامل مع المدفوعات على المنصة، وسيُطلب من المستخدمين أن يكون لديهم حساب Stripe لأغراض الدفع.

وقال متحدث باسم The Verge إن «الطلبات الأولية، عند فتحها، ستتم معالجتها في غضون أسابيع قليلة، ويخطط الفريق للبدء بمجموعة اختبار صغيرة، وعلى الرغم من أن المستخدمين في الولايات المتحدة فقط سيكونون قادرين على استضافة هذه المساحات ذات التذاكر في الوقت الحالي، ويمكن لأي شخص في جميع أنحاء العالم شراء حق الوصول».