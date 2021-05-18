«السيسي زعيم العرب» و«مصر بتدعم فلسطين» يتصدران «تويتر» بعد مبادرة إعادة إعمار غزة

تصدر هاشتاجي «السيسي زعيم العرب» و«مصر بتدعم فلسطين»، مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مع اشتراك الشركات المصرية المتخصصة، في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وقال أحد المعلقين: «السيسي زعيم العرب، يرسل منحة لإعمار غزه قدرها 500 مليون دولار، ويرسل آلاف الأطنان من الغذاء والدواء والملابس، ويفتح معبر رفح لاستقبال الجرحي لعلاجهم في أم الدنيا، ويرسل لنتنياهو خطاب شديد اللهجة، ويحذره من خطورة التصعيد، هذا القائد العربي رجل أفعال ولا يتاجر بالقضية».

وعلق آخر: «هيفضل وتفضل مصر إلى الأبد كبيرة وعظيمة، وهيفضل قائدها زعيم العرب أجمع، الكبير كبير واللى مالهوش كبير يشتريله كبير، السيسي زعيم صادق أمين».

بينما قال آخر: « بعد حرب 6 أكتوبر، انعقد في القاهرة المجلس الوطني الفلسطيني، انطلق صوت السادات بما يشبه (الأذان) هو يقول: لا تفريط في شبر واحد من الأراضي العربية، وهكذا يمضي موكب الجهاد بقيادة الرئيس السيسي، في معركة دائمة وعمل متصل وإصرار كامل على حقوق الإنسان العربي في مصر وخارج مصر».

واستشهد الكثيرين بمقولة صدام حسين الرئيس العراقي الأسبق: «إذا جاع العرب أطعمتهم مصر، وإذا جاعت مصر لن يقدر العرب على إطعامها، إذا سقطت مصر سقط العرب، وإذا نهضت مصر نهض العرب، لا تحقدوا على مصر، والله ثم والله، إذا سقطت مصر، لن يبقوا علينا أعداءنا يوما واحدا، إذا سقطت مصر اعلموا أنه قد سقط عنا الدرع الذى يحمينا».

بينما قال آخر: «نحن لا ننصر القضية بكلمة نكتبها أو هاشتاج.. إن الذئاب لا تردعها الكلمات، والرصاص لا يقرأ الهاشتاجات، نحن نهتف بإخواننا المرابطين حيّ على الثبات!نلوح لهم من وراء الأسوار التي حالت بيننا، نحن معكم حتى الممات.. اللهم لا نملك إلا الدعاء، دمت قائدا لنا وزعيما عربيا لكل العرب، وناصرا للأقصى والفلسطينيين، ودامت مصر رمزا عظيما للعطاء والتضحية، وحصنا وأمانا لكل أشقائها».