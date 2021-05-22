بعد الحديث عن جرعة ثالثة من اللقاح.. طبيب: لمنع الإصابات لفترة أطول

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان على احتمالية تلقي جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا، لافتةً إلى أنه من المبكر بشكل كبير الحديث عن جرعة ثالثة من أي لقاح لفيروس كورونا، إلا أنها لم تستبعد الأمر، حيث أضافت في تصريحات لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه من الممكن أن تكون هناك جرعة ثالثة، ولكنها لن تكون في العام الجاري، لأنه سيتم إجراء ذلك بعد دراسة المرحلة من الأبحاث الإكلينيكية.

«بدران»: الحاجة لجرعة ثالثة من لقاح كورونا لأنه ربما يتحول إلى فيروس مستمر

الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، قال إنه ما زال الوقت مبكرا للوصول إلى آلية لجرعة ثالثة للقاحات كورونا، فذلك الاتجاه ظهر لأنه من المحتمل أن يكون الفيروس موسمي أو متوطن، وهو ما يعني أنه سيكون هناك حاجة لأن يكون التلقيح سنويا أو موسميا، مشيرا إلى أن ذلك الاتجاه جاء لتوفير مزيد من الحماية من الإصابة بالفيروس.

وأضاف بدران لـ«الوطن»، أنه لذلك أعلنت عدة شركات من مصنعي اللقاحات عن نيتها لتوفير جرعة ثالثة من اللقاح، من بينها الصين التي أعلنت أن من حصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لابد من حصولهم على جرعة ثالثة من اللقاح، مشيرا إلى أن الجرعات المعززة تحسن الاستجابة المناعية لتحقيق أفضل النتائج في الوقاية.

جرعة ثالثة من لقاح كورونا من الممكن أن تسهم في فعالية أطول

وتابع عضو الجميعة المصرية للحساسية والمناعة، أن تلك الخطوة ستكون ذات اهمية كبري في حال لو تفاقمت الأوضاع وظل فيروس كورونا دائما، ستكون هناك حاجة إلى جرعة تنشيطية من اللقاحات، لمنع إصابة الكثيرين لمدة أطول، وهو ما ينعكس على العدوى التي تكون في إطار محدود للتوسع في التطعيم.

وأكد «بدران» أن الخطوة الأولي لتنفيذ عملية الجرعة الثالثة هي دراسة الأثار الجانبية التي من الممكن أن تكون محتملة إذ حصل الفرد على تلك الجرعة، لافتا إلى أن هناك لقاحات فى عالم الطفولة تتضمن التطعيم مرة أو أكثر من مرة سنويا مثل لقاح شلل الأطفال و الأنفلونزا.