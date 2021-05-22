عاجل.. رامي رضوان يعلن سلبية مسحة كورونا لـ دلال عبدالعزيز

أعلن الإعلامي رامي رضوان عن سلبية مسحة كورونا للفنانة دلال عبدالعزيز التي ما زالت ترقد في العناية المركزة، ولم تعلم بوفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، حتى الآن، خوفا من تأثير ذلك سلبا على حالتها الصحية.

وكتب رامي رضوان، عبر حسابه على موقع «فيس بوك»: «الأهل والأصدقاء، لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة، ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز (سلبي كورونا منذ أيام) والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي، سمير غانم».

وأكمل رامي: «نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك، لا أراكم الله مكروها في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها، الحمد لله على كل شيء، نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية، ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب».