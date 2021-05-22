أستاذ أنف أذن وحنجرة: الفطر الأسود يعتبر التهاب في الجيوب الأنفية

كشف الدكتور حاتم بدران، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب القصر العيني، تفاصيل جديدة حول الفطر الأسود، مشيرًا إلى أنه يُعتبر التهاب في الجيوب الأنفية، لافتًا إلى أن أسباب الإلتهاب في الجيوب الأنفية يمكن أن يكون سببها بكتيري أو فيروسي أو فطري.

وأوضح بدران، خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن التهاب الجيوب الأنفية الفطري يكون أعنف نوع في الإصابات، حيث يهاجم أنسجة الأنف والأوعية الدموية الموجودة في الأنف ويغلقها ويمنع وصول الدم لها ويتسبب في موت الأنسجة.

وأشار أن هذا المرض انتشر في بعض الدول، مثل الهند خاصة مع حالات ضعف المناعة هناك، لافتًا إلى أن هذا المرض كان يصيب ضعاف المناعة ومرضى السرطان الذين لا يسيطرون على مرض السكر لديهم ومن يتناولون أدوية مسبطة للمناعة بسبب زراعة الأعضاء.

وأكد أن هناك بعض الحالات الموجودة التي تنسب لعلاجات الكورونا، بسبب الإفراط في استخدام الكورتيزون أو المضادات الحيوية، التي تساهم في إضعاف المناعة وظهور هذا المرض، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب في ظهور المرض بالهند، مشددًا على أن عدم تعقيم غرف العناية المركزة قد يتسبب في نقل هذا المرض.

وشدد بدران على أن الإصابة بهذا المرض نادرة، مؤكدًا على عدم الذعر منه، وأن ما حدث هي حالات خاصة ونادرة وأصيب بها مرضي ليست لديهم مناعة.

وكشف بدران أعراض المرض، التي تشمل انسداد أحد جوانب الأنف وصداع وآلام في عظام الوجه وإفرازات سوداء وألم يسمع في الأسنان العلوية والعين، مشيرًا إلى أنه وفي حال حدوث هذه الأعراض لشخص لديه مشكلة في المناعة، فيجب أن يشك في إصابته بالفطر الأسود ويلجأ للطبيب المعالج فورًا.