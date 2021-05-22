آخر أخبار فلسطين.. مجلس الأمن يدعو للالتزام بوقف إطلاق النار واشتباكات بحي الشيخ جراح

في أول بيان لمجلس الأمن الدولي، بشأن آخر أخبار فلسطين وتطورات الأوضاع فى غزة، دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مشددا على تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وجرى وقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في غزة، صباح أمس الجمعة، بجهود مصرية.

وأصدر المجلس المؤلف من 15 دولة، بيانا، تم الاتفاق عليه بالإجماع بعد عدم تمكنه من إصدار قرار خلال الصراع الذي استمر 11 يوما، بسبب معارضة الولايات المتحدة.

وقالت البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة إنها أوقفت مساعيها لاستصدار قرار بشأن القضية.

ويعد بيان مجلس الأمن الدولى، اليوم، هو أول بيان يحظى بموافقة جميع أعضائه منذ بدء الحرب في العاشر من مايو الجاري، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأورد النص الذي وافقت عليه الولايات المتحدة، بعد شطب فقرة منه، كانت تندد بأعمال العنف، أن «أعضاء مجلس الأمن يرحبون بإعلان وقف إطلاق النار، اعتبارا من 21 مايو، ويقرون بالدور المهم الذي أدته مصر ودول أخرى في المنطقة للتوصل إليه، وفقا لشبكة «العربية».

وقال الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم السبت: إنه يجب تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لمعالجة الصراع الأساسي، مشددا على أن الحل السياسي بالتفاوض هو فقط ما سيمنح السلام.

ووقعت اشتباكات في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، ولا تزال الهدنة صامدة، في غزة لليوم الثاني على التوالي، السبت، بين جيش الاحتلال والفلسطينيين، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فجر أمس الجمعة.

وبلغت حصيلة الشهداء إثر الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في غزة إلى استشهاد 248 فلسطينيا بما في ذلك 66 طفلا، وفقا للسلطات في غزة.