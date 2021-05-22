بعد اتهام زوجها بقتلها.. التحفظ على والدة الطفلة «ملك» بكفر الشيخ

تحفظت مباحث مركز شرطة سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، على والدة الطفلة «ملك ع. ص.»، والتي توفيت في وقت سابق اليوم، واتهم والدها زوجته وأم الطفلة بقتلها، كما جرى التحفظ على جد الطفلة لوالدتها، تمهيداً لسؤالهما في النيابة، عما إذا كانت الطفلة متوفية بشكل طبيعي، أم هناك شبهة جنائية.

ووفق شهود عيان، فإن والدة الطفلة تعاني من مرض نفسي، وأن طفلها توفى قبل شهر من الآن، ولحقت به طفلتها اليوم، بينما اتهم والد الطفلة، فلاح، زوجته، ربة منزل، بقتل طفلتهما، التي وصلت إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، جثة هامدة، وجرى إبلاغ الشرطة.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز سيدي سالم، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى سيدي سالم المركزي، بوصول الطفلة «ملك»، 4 سنوات، جثة هامدة، وادعاء الأب بوجود شبهة جنائية في وفاتها.

انتقل الرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، للوقوف على حقيقة البلاغ، وبسؤال والدها المدعو «عبد المجيد ص.»، 30 سنة، فلاح، ويقيم بعزبة «رزق جاويش»، التابعة لمركز سيدي سالم، اتهم زوجته بقتل الطفلة.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الطفلة المذكورة، تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بجسد الطفلة، وحول رقبتها، ولم يمكن الجزم بسبب وفاتها.

وجه اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم ومعاونيه، لكشف حقيقة اتهام الفلاح لزوجته بقتل طفلتهما.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات، بعدما أفاد والد الطفلة، في محضر الشرطة، بأن ابنته تقيم طرف والدتها، واتهمها بالتسبب في وفاتها، لوجود خلافات زوجية بينهما.