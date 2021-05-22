عصفور يستعرض جهود الخشت: جامعة القاهرة استلهمت في عهده تراثها الأصيل

أشاد الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، بجهود الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التنموية والبحثية وفي كافة المجالات منذ تولية رئاسة الجامعة في أغسطس 2017، موضحًا أن جامعة القاهرة تستلهم في عهد عثمان الخشت تراثها الأصيل والمجيد، موضحًا أن رئيس الجامعة يجمع بين تراث الماضي الفكري وتراث الحاضر العلمي.

وأضاف «عصفور»، خلال مقال له في صحيفة «الأهرام»، أنه عندما تلقي خطابًا من الخشت يدعوه فيه لحضور جلسه إعلان وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير، «وقد قرأت هذه الوثيقة قبل أن يحضر الاجتماع، وجدت نفسي مشتركًا مع صفوة مثقفي الأمة الذين يؤمنون بالتنوير، وعلى رأسهم الدكتور مراد وهبة وغيره من الزملاء والأصدقاء».

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أنه ذهب إلى الاجتماع وكله شعور أن جامعة القاهرة تستعيد أمجادها القديمة وتجمع تراثها العظيم الذي يمتد عبر أجيال أحمد لطفي السيد وطه حسين ونجيب محفوظ إلى مصطفى مشرفة وأحمد زويل وغيرهم من الأعلام في الفكر والعلم، الذين تفتخر بهم جامعة القاهرة، «انتهى الاجتماع وخرجت منه فرحًا».

وأوضح أنه اطلع على الوثيقة التي شارك في صياغتها زملاء له، أقل سنًا لكن بالتأكيد ليسوا أقل خبرة، وهو يعني تلك الوثيقة التي صدرت في أكتوبر 2017 والتي تُعد نموذجًا في تنشئة أجيالنا على معنى التنوير والمواطنة والمدنية، والتي نصت في بنودها على مبادئ مهمة تحكم هوية الجامعة، وتحدد مسارات عملها في انطلاقها إلى جامعة الجيل الثالث.

وأردف أن جامعة القاهرة تحت رئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، شهدت العديد من الإنجازات غير المسبوقة في كل المجالات، فعلى مدار الأربع سنوات منذ توليه رئاسة جامعة القاهرة في الأول من اغسطس 2017 حققت الجامعة إنجازات وطنية ملحوظة، كما قفزت الجامعة في التنصيفات الدولية بشكل مُطرد، وشاركت في ملحمة البناء الوطني بعدة مشروعات قومية تتعدى قيمتها 15 مليار جنيه مصري، وهذا لم يحدث في تاريخ الجامعة سواء في الوقت أو في الكفاءة.

وأردف أن ذلك شمل إنشاء مستشفى 500 500 وتطوير مستشفيات قصر العيني وأقسام الطوارئ بها وأبو الريش، حيث يمكنها تقديم خدماتها الطبية للمجتمع المصري بكل طوائفه، هذا بالإضافة إلى تطوير جميع المدن الجامعية وغيرها من المشروعات من خارج المجموعات البحثة، كما شهدت فترة رئاسته أيضا تحولا غير مسبوق في جميع لوائح الجامعة لكل من قطاع الدراسات العليا والطلاب، حتى تتناسب تلك اللوائح مع منظومة التحول الرقمي في الجامعة واستخدام التكنولوجيا الجيل الثالث.

وتابع: «أما في مجال خدمة المجتمع فقد شاركت الجامعة تحت رئاسته ايضًا في العديد من المبادرات القومية والتنموية والحقيقة أن إنجازات محمد عثمان الخشت في المجالات البحثية والأكاديمية والتنموية والوطنية التي قدمها، ولا يزال يقدمها، عديدة وملومسة يشهد لها القاصي والداني، وأعتقد أنها كانت سببا في تقدم وتميز جامعة القاهرة».