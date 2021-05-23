فوز مصري بجائزة أفضل باحث بجامعة تكساس الأمريكية: «هدفي رفع اسم بلدي»

فاز الدكتور طارق عبد العزيز، عضو مركز العلوم الطبية بجامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، بجائزة أفضل باحث ما بعد الدكتوراه من قسم علم وظائف الأعضاء الخلوية والتكاملية بمركز العلوم الطبية بجامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح «عبد العزيز» في تصريحه لـ«الوطن»، أن الجائزة تُمنح لباحث ما بعد الدكتوراه الذي قدم مساهمات علمية بارزة في مجاله، وأسهم أيضًا في قسم علم وظائف الأعضاء الخلوية والتكاملية من خلال المشاركة والتعاون في غضون 5 سنوات تدريبية لما بعد الدكتوراه، مضيفًا أنه حصل في أبريل الماضي على جائزة التميز العلمي لعام 2021 «Excellence in Renal Research Award»، من الجمعية الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء «American Physiological Society» فى مجال أبحاث الكلى، وذلك ضمن أفضل 5 باحثين ما بعد الدكتوراه.

وأضاف المصري الفائز بجائزة أفضل باحث بجامعة تكساس، أنه تم اختياره ضمن أفضل 5 باحثين من بين أكثر من 300 باحث مشارك في اجتماع علم الأحياء التجريبي «Experimental Biology» لعام 2021، الذى يُعد من أكبر الأحداث العلمية بالولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أنه حصل على الجائزة كتكريم عن اكتشافه للبروتين المسبب لمرض ارتفاع ضغط الدم «Hypertension»، وهو نتيجة ارتفاع نسبة الأملاح فى الدم وعدم قدرة بعض القنوات العصبية «Epithelial Sodium Channel»، فى الكليتين على العمل بصورة طبيعية، لافتا إلى أنه سيتم نشر البحث قريبا في مجلة علمية عالمية مرموقة بعد اعتماد تسجيل البروتين الجديد.

وتابع قائلا: «تتركز دائمًا أبحاثي، حول فهم الآليات الجزيئية المتحكمة في تنظيم القنوات العصبية، ومستقبلات سطح الخلية في الحالات الفسيولوجية والمرضية، وهو أمر بالغ الأهمية، لتطوير الأساليب العلاجية التي تهدف إلى علاج ومنع اعتلالات القنوات والأمراض البشرية، المتعلقة بخلل القنوات العصبية، وينصب تركيز بحثي على فهم الآليات الجزيئية التي تحكم تنظيم القنوات العصبية ومستقبلات سطح الخلية في الحالات الفسيولوجية والمرضية، وفهمنا لوظيفتهم أمر بالغ الأهمية لتطوير الأساليب العلاجية التي تهدف إلى علاج ومنع اعتلالات القنوات العصبية والأمراض البشرية المتعلقة بخلل القنوات العصبية، وتشمل الأساليب التجريبية التي استخدمها عادةً لدراسة القنوات العصبية الفيزيولوجيا الكهربية وبيولوجيا الخلية والكيمياء الحيوية والنماذج الحيوانية، ودايما ببحث عن الفرصة اللى ارفع فيها اسم بلدي مصر في كل مؤتمر أو مشاركة علمية».

جدير بالذكر أن الدكتور طارق عبد العزيز تخرج في كلية العلوم جامعة المنيا، وحصل على درجة الدكتوراه فى فسيولوجيا الأعصاب والسموم من جامعة غرونوبل الب بدولة فرنسا عام ٢٠١٦، ثم انتقل في مهمة علمية إلى جامعة كيوتو بدولة اليابان عام ٢٠١٨، وحاليا يعمل بمركز العلوم الطبية بجامعة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية.