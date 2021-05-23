محرك البحث «جوجل» يعلن عن إضافة 3 خدمات جديدة

قالت شركة «جوجل»، محرك البحث الشهير، إنها تعمل على التسهيل على المستخدمين من خلال تقييم المعلومات والتحقق من مصادر النتائج التي تظهر على منصة البحث الضخمة الخاصة بها.

وقال موقع «Cnet»، إنه عندما يقوم المستخدمون بالبحث عن شئ ما على «جوجل»، ستظهر ميزة جديدة تسمى «حول هذه النتيجة» ضمن موقع ويب معين في قائمة النتائج الخاصة بالمستخدم.

وبحسب الموقع تعمل ميزة «حول هذه النتيجة»، على توضيح كيف يصف الموقع نفسه، وما الذي تقوله المواقع الأخرى عنه وتصنيفه، وصفحة ويكيبيديا الخاصة به ، حتى يتمكن من اتخاذ قرار جيد بشأن المواقع التي يفضل الوثوق بها واتخاذ المعلومات والأخبار منها.

تحديث جديد لـ «جوجل لينس»

وسيضيف محرك البحث الشهير «جوجل»، تحديثا جديدا لـ «عدسة جوجل» أو «جوجل لينس»، وهي ميزة التعرف على الكاميرا التي تعمل بالواقع المعزز والتي تساعدك على التعرف على النباتات والحيوانات أو ترجمة نص على صفحة مطبوعة، وإمكانيات جديدة لمساعدتك في البحث أو النسخ أو الاستماع بسرعة إلى النص الذي قمت بترجمته.

وسيتم إطلاق التحديث عالميًا الشهر الحالي على أجهزة أندرويد، ولاحقًا هذا الصيف على الأجهزة العاملة بنظام iOS.

جوجل تقدم تجربة جديدة لتطوير الذكاء الاصطناعي

كما تقوم «جوجل»، أيضًا بتجربة تطوير ذكاء اصطناعي جديد في البحث يسمى «MUM»، والذي يمكنه نقل المعرفة عبر اللغات والطرائق مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو.

وتقول الشركة العالمية إنها ستجمع بين الفهم العميق لهدف استفسار المستخدم ومعلومات العالم لحل حتى أكثر عمليات البحث تعقيدًا، مؤكدة أنها ستكون أقوى 1000 مرة من «BERT»، وهي تقنية قائمة على الشبكة العصبية للتدرب المسبق على معالجة اللغة الطبيعية والتي تساعد «Google» على فهم اللغة بشكل أفضل.