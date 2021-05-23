«الوطن» تُكرم عائشة بن أحمد بعد نجاحها في «لعبة نيوتن».. «صور»

حلت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ضيفة على جريدة «الوطن»، مساء السبت، وذلك في ندوة خاصة، بعد ظهورها اللافت في دراما رمضان 2021، من خلال المُسلسل المصري «لعبة نيوتن»، والتونسي «حرقة».

وكان في استقبال عائشة بن أحمد، الزميل خالد فرج، رئيس قسم الفن بـ«الوطن»، الذي أدار الندوة، حيث تحدثت خلالها عن كواليس أعمالها الدرامية، وتعاونها مع المخرج تامر محسن، والفنانين منى زكي، وسيد رجب، ومحمد ممدوح.

وتحدثت عائشة بن أحمد، عن ردود فعل الجمهور، وكذلك تحضيرات شخصية «أمينة» في مسلسل «لعبة نيوتن»، كما تطرقت بالحديث إلى المسلسل التونسي «حرقة»، والذي يناقش قضية الهجرة غير الشرعية، والصعوبات التي تعرضت لها خلال التصوير.

وكشفت التونسية عائشة بن أحمد، عن مشاريعها الفنية الجديدة، إذ تحضر أكثر من مشروع سينمائي، منهم فيلم «ريتسا» للفنانين محمود حميدة وأحمد الفيشاوي.

وتسلمت الفنانة عائشة بن أحمد، درع تكريم، في نهاية الندوة، وذلك بعد نجاحها الكبير في مسلسل «لعبة نيوتن» و«حرقة».