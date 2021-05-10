مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 28.. وفاة عائشة بن أحمد

بدأت أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 28، بمشاجرة يارا، شقيقة منى زكي، مع صديقها عمر، بعد ذهابها إليه يوم عيد ميلاده، واكتشافها أن لا توجد أية فتاة غيرها في المنزل، مما جعلها تترك المكان، ثم تواصت بمنة شقيقة مؤنس لمقابلتها.

وذهب آدم الشرقاوي، إلى المنزل الذي تعيش فيه منى زكي وعمل على إيقاظها من النوم، ومحاولة جعلها تخرج من غرفتها وحالة الحزن التي تعيش فيها بعد ما تعرضت له، إلا أنها رفضت ذلك.

أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 28

وذهبت منة، مع يارا، لزياة والدتها بالمدافن، ثم تحدثا عن أن الأولى تريد السفر إلى اليابان بدون معرفة أهلها بذلك، وهو ما لم تقتنع به شقيقة منى زكي، ولكنها وعدتها بأنها ستفكر في هذا الشأن معها.

واستطاع محمد فراج الوصول إلى مكان منى زكي، فعندما كان يخرج آدم الشرقاوي من باب الشقة وجده أمامه وحاول الدخول إلا أن آدم منعه وحاول غلق الباب ثم جاءت منى زكي التي انتابها حالة انهيار بعد الاستماع إلى صوته وجلست وراء الباب رافضة رؤيته بعد أن حاول اغتصابها.

وخرج آدم الشرقاوي، وطلب منه الابتعاد عنها، وتركها بعد ما فعله معه، وكان محمد فراج يبكي ويتحدث أنه لم يكن يقصد، وأنه يريد الاطمئنان عليها والاعتذار لها على ما حدث منه، ثم أخبره آدم بأن يتركها ولا يأتِ إليها.

ملخص مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 28

فيما طلبت منى زكي من آدم الشرقاوي الخروج سويا حتى لا تفكر في أي شيء تعرضت له سابقا، وعملت على قص شعرها ثم ذهبت معه إلى بار.

وعمل الضابط على التحقيق مع شامبا، مساعد محمد فراج في المصنع، لمعرفة قصة الأفيون، الذي أخبره بأنه لا يصنعون العسل بالأفيون، ولكن عندما كان هناك خلافات حادة بين محمد ممدوح ومنى زكي طلب منه ذلك مرة.

وذهبت عائشة بن أحمد لسيد رجب، لقضاء يوم معه ومع محمد ممدوح، سويا، وتناولوا جميعا الإفطار سويا، وبعد ذلك توفيت بعد صراع مع مرض السرطان، وطلب منه سيد رجب أن يتم دفنها في العزبة.

ويبدو أن هناك إعجاب بين آدم الشرقاوي ومنة شقيقة محمد فراج، حيث إنها أخبرته خلال مقابلة بينهما أنها ستسافر للدراسة في اليابان وعمل على توصيلها للمطار.

وانتهت الحلقة باكتشاف محمد ممدوح أن نور ابنة سيد رجب متوفية منذ عام 2021، كونها مدفونة في نفس المكان الذي ستدفن فيه عائشة بن أحمد.