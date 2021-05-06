عائشة بن أحمد: أرفض تجسيد السيرة الذاتية لسعاد حسني

استضاف برنامج «تريندنج»، المذاع على إحدى الشاشات العربية، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، للاحتفال معها بنجاح مسلسل لعبة نيوتن، والحديث معها حول دور أمينة، الذي لعبته في العمل.

وقالت الفنانة، إنها تحمست للعمل مع المخرج تامر محسن، وتحب أن تعمل معه منذ فترة طويلة، وعندما عرض عليها الدور وافقت بدون تفكير، مشيرة إلى أن الشخصية غريبة ومتناقضة وغامضة.

ونوهت عائشة بن أحمد، إلى أنه يوجد تطورات كثيرة في الحلقات المقبلة، أما عن مرض الشخصية وعلاقته بالأحداث فسيكون بوضوح نوع المرض، وأنه سيؤثر على الشخصية سؤاء بالسلب أو بالإيجاب.

وأكدت عائشة أنها لا توافق على تجسيد شخصية سعاد حسني؛ لأنه من الصعب؛ خاصة أ،ها كانت محبوبة من الجميع، ويصعب تقبلها من قبل الجمهور.

وعن تشابه الملامح، فقالت إن ذلك لا يكفي بمفردة، بالإضافة إلى أنها غير مصرية، وأنه من الممكن أن المصريين يتقبلون أن تجسد تونسية دور سعاد حسني، بالإضافة إلى أن شخصية السندريلا روحها صعب تأديتها، وأنها مخاطرة كبيرة لا تقدر أن تخاطر وتقدمها.

ولفتت الفنانة التونسي، إلى أنها تفرح كثيرا عندما يشببها الجمهور بسعاد حسني، لكنها تحب أن تقدم شخصيتها وتعيش بها، وأنه التشبيه شئ، ولكن لا يصح أن يركزوا على هذا الأمر.

وبخصوص الأعمال المقبلة، أوضحت عائشة أنها تعود لتصوير فيلم «ريتسا» بعد أسبوعين، ومعها محمود حميدة وأحمد الفيشاوي وكارولين عزمي، من تأليف معتز عبدالفتاح، وإنتاج شركة الجذور، وإخراج أحمد يسري.