كوارث عالمية: مقتل 16 شخصا في الصين بسبب الطقس وحريق غابات بالأردن

شهدت الصين، موجة طقس سئ ضربت مدينة «بايين» في شمالي غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل، كانوا يشاركون في سباق جبلي، كما شهدت الصين أيضا غرق قارب قارب صيد في «نهر ننجيانج» شمال شرقي البلاد، وأسفر الحادث عن مقتل 4 أشخاص.

وفي الأردن، شهدت البلاد حريقا اندلع في 1200 دونم من الأعشاب الجافة والأشجار والمحاصيل في منطقة «دير أبي سعيد» في إربد، دون وقوع إصابات.

ولقى 16 شخصاً على الأقل مصرعهم ولا يزال 5 أشخاص آخرين في عداد المفقودين في شمالي غرب الصين، اليوم، بسبب موجة طقس سيء اجتاحت عدائين كانوا يشاركون في سباق جبلي يمتد لمسافة 100 كيلو متر، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وضرب الطقس السيئ المنطقة خلال السباق الذي أقيم في غابة حجر النهر الأصفر قرب مدينة «بايين» بمقاطعة جانسو في شمالي غرب الصين، وأشارت الوكالة، إلى توقف السباق.

صحيفة صينية: إجلاء 151 عداء تحت الأمطار الغزيرة

من جانبها، أشارت صحيفة «الشعب اليومية» الصينية الحكومية في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى إجلاء 151 عداء بسلام تحت الأمطار الغزيرة.

وفي سياق آخر، لقى 4 أشخاص مصرعهم وفقد 5 آخرون، فيما تم إنقاذ شخصين وهما الآن في حالة مستقرة، أمس السبت، بعد انقلاب قارب صيد وغرق في نهر بمقاطعة هيلونججيانج شمال شرقي الصين.

وقالت السلطات المحلية، إن 11 شخصا كانوا على متن القارب عندما وقع الحادث في قطاع «نهر ننجيانج» في محافظة فويو بمدينة تشيتشيهار.

إخماد حريق اندلع في 1200 دونم من الأعشاب الجافة والأشجار في إربد الأردنية

وفي الأردن، تمكنت فرق الدفاع المدني بمديرية «إربد» الأردنية، أمس السبت، من إخماد حريق اندلع في 1200 دونم من الأعشاب الجافة والأشجار والمحاصيل في منطقة «دير أبي سعيد»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وبذلت فرق الإطفاء الأردنية، تساندها قوات الدرك جهودا مضنية في إخماد الحريق والسيطرة عليه، لوعورة المنطقة التي تتصف بالتضاريس الصعبة ولم ينتج عن الحريق أية إصابات بالأرواح.