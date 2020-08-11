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محمود مسلم

مصرع وفقدان 11 شخصا بسبب الطقس السيئ جنوب غربي الصين

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أ ش أ
03:40 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
فيضانات الصين

فيضانات الصين

لقى 6 أشخاص مصرعهم، وفقد 5 آخرون بسبب موجة من الطقس السيئ ضربت مدينة "يا آن" بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان اليوم، أن أمطارًا غزيرة هطلت على المدينة مساء أمس، ما أدى إلى حدوث فيضان في نهر "تشينجيي" المحلي، وغمر مناطق منخفضة من المدينة، وألحقت أضرارًا بالمنازل ومرافق حفظ المياه ومنشآت الطاقة.

وأشارت السلطات، إلى أنها نشطت المستوى الرابع من الاستجابة للطوارئ للفيضانات، وهو أدنى مستوى في نظام الإنذار المكون من أربعة مستويات.

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