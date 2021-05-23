ارتفاع حصيلة قتلى الطقس السيئ في ماراثون جبلي بالصين لـ21 شخصا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء موجة من الطقس السيئ التي ضربت مشاركين في ماراثون جبلي لمسافة 100 كيلو متر، ضمن سباق الضواحي في مقاطعة «قانسو» الواقعة في شمالي غرب الصين، إلى 21 شخصا ولا يزال شخص واحد مفقودا.

وتأكدت سلامة 151 مشاركا آخرين، بينهم أُصيب 8 بإصابات طفيفة وتلقوا العلاج في المستشفى وحالتهم مستقرة.

وأقيم السباق صباح أمس السبت في موقع «غابة النهر الأصفر الحجرية» السياحي في محافظة جينجتاي بمدينة باييين.

وأوضح موقع الإنقاذ، أنّه في نحو الساعة الواحدة بعد ظهر أمس السبت، ضربت موجة من البرد والأمطار المتجمدة والعواصف مرحلة السباق عالية الارتفاع بين الكيلو 20 والكيلو 31.

وشارك في سباق الماراثون الجبلي ما إجماليه 172 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وعانى المشاركون من عدم الارتياح الجسدي وفقدان لدرجة حرارة الجسم جراء الانخفاض المفاجئ في درجة حرارة الهواء، وفُقد بعض المشاركين خلال السباق الذي تم وقفه.

عمدة باييين: الحكومات المحلية أطلقت استجابة طارئة وحشدت أكثر من 1200 منقذ

من جانبه، قال عمدة مدينة باييين، تشانج شيوي تشن، خلال إفادة الصحفية، إنّ الحكومات المحلية أطلقت استجابة طارئة وحشدت أكثر من 1200 منقذ مجهزين بشكل جيد للبحث عن الشخص المفقود.

وانخفضت درجة الحرارة مجددا خلال الليل نظرا للتضاريس والطوبوغرافيا المعقدة للمنطقة، ما جعل البحث والإنقاذ أكثر صعوبة.