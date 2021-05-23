تفاصيل 6 منح من «التأمينات» لأصحاب المعاشات

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 منح العديد من المزايا لأصحاب المعاشات، لافتا إلى أنه تم النص على إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة قرارا بمنح أصحاب المعاشات تيسيرات خاصة، تمثلت فيما يلي:

- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.

- تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذلك التخفيض في وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

- تخفيض في أسعار دخـول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتھا.

- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.

ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 75% من القيمة الرسمية.

- أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الآخرى.

خدمات أصحاب المعاشات

كما نص القانون على أن يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط اللانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:

- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.

- نصت المادة 96 من القانون رقم 148 لسنة 2019، على المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات، أنها ملتزمة بالتزاماتها المقررة كاملة تجاه المؤمن عليهم والمستحقين عنهم، حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة.