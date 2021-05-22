الأوراق المطلوبة لاستفادة أصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقاري

مبادرة التمويل العقاري، تعد تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، حيث تسمح المبادرة بالتقسيط لمدة 30 عاماً، بفائدة متناقصة 3%.

ومن ضمن مزايا المبادرة، إمكانية استفادة المواطنين من هم فوق سن الـ60 عاماً، من أصحاب المعاشات، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، من مبادرة التمويل العقاري.

وأعلن البنك المركزي، خلال الأيام الماضية، عن بعض الأمور المتعلقة بمبادرة التمويل العقاري، والفئات المستفيدة منها، ومن ضمن المستفيدين أصحاب المعاشات، أي من هم فوق سن 60 عاماً.

وحدد البنك المركزي عدداً من الشروط، تتمثل فى نظام السداد، بالنسبة لأصحاب المعاشات، والذي يختلف عن نظام السداد بالنسبة للفئات الأقل عمراً.

وتختلف عدد السنوات المتاحة للتقسيط بالنسبة لأصحاب المعاشات، عن الفئات الأصغر سناً، حيث بالنسبة لأصحاب المعاشات يتاح لهم تقسيط باقي مبلغ الوحدة السكنية للأفراد من أصحاب المعاشات حتى 15 عاماً، عكس الفئات الأصغر سناً، الذين يتاح لهم سداد باقي ثمن الوحدة على 30 عاماً.

كما يشترط البنك المركزي على أصحاب المعاشات، الراغبين في الحصول على شقة، ضمن مبادرة التمويل العقاري، أن يسددوا نسبة أكبر في مقدم الوحدة، قد تصل إلى 40% أو 50% من قيمة الشقة، وذلك وفقاَ لما أعلنه البنك المركزي في هذا الصدد.

وترصد السطور التالية، الأوراق المطلوبة من أصحاب المعاشات، للحصول على وحدة سكنية، شمن مبادرة التمويل العقاري.

الأوراق المطلوبة من أصحاب المعاشات للإستفادة من مبادرة التمويل العقاري

1- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.

2- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء ورقم قومي مميكن وقيد عائلي مميكن).

3- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

يذكر أن مبادرة التمويل العقاري تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وتكمن الشروط العامة للمبادرة في ثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد.