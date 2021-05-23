بسبب كارت ميموري.. مقتل شاب حاول فض مشاجرة بين ابن عمه وآخرين بالبحيرة

ليلة حزينة عاشها سكان حي السناهرة بمدينة كفر الدوار في البحيرة، بعدما قُتل محمود فوزي، الشاب الثلاثيني، خلال مشاجرة بين ابن عمه وأشخاص آخرين، حيث تلقى طعنة نافذة بالصدر أسقطته أرضًا، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل ذهابه للمستشفى المركزي، فيما أصيب اثنان آخران أثناء المشاجرة، وجرى نقلهما لمستشفى كفر الدوار المركزي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ للجهات الأمنية بالمشاجرة

وكان العميد عادل محبوب، مأمور قسم شرطة كفر الدوار، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد نشوب مشاجرة بشارع ياسين سلام بحي السناهرة دائرة القسم، وسقوط متوفى ومصابين.

وانتقل على الفور ضباط مباحث قسم شرطة كفر الدوار، برئاسة المقدم أحمد المسيري، إلى مكان الواقعة، وتم إجراء المعاينة الأولية وتحرير المحضر اللازم.

مشاجرة على كارت ميموري

وقال شهود عيان بمنطقة السناهرة، إن محمود فوزي (الضحية) شاهد مشاجرة بين ابن عمه وشخص آخر، بينهما نزاع على «كارت ميموري» أضاعه أحدهما، ووصل العند بينهما إلى حد المشاجرة، وتدخل الشاب الثلاثيني لفض المشاجرة بينهما التي تطورت إلى الاشتباك بالأسلحة البيضاء.

طعنة نافذة تنهي حياة «محمود»

أثناء محاولة «محمود» فض المشاجرة بين ابن عمه وأشخاص آخرين، تلقى طعنة نافذة بالصدر أسقطته أرضًا، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى متأثرًا بجراحه.

وتمكن ضباط المباحث الجنائية بقسم شرطة كفر الدوار، من ضبط طرفي المشاجرة التي راح ضحيتها المذكور وأثنين آخرين، ويُجري ضباط المباحث التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب المشاجرة، والمتورطين في الحادث.