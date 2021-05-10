بسبب لهو الأطفال.. مقتل شاب خلال مشاجرة في نهار رمضان بالفيوم

كعادة الأطفال في القرى الريفية بمحافظة الفيوم، خرج عدد من أبناء الجيران للعب واللهو معاً وخلال لهوهم اعتدى أحدهم على الآخر فذهب باكياً لأسرته التي خرجت من منزلها ونشبت بينهم وبين جيرانهم مشادة كلامية بسبب لعب العيال غير آبهين بنهار الشهر الكريم وقدسيته، حيث تطورت المشادة إلى مشاجرة بالأيدي ثم احتدمت حتى أخرج أحدهم سلاحه وأطلق منه النيران بصورة عشوائية لتخترق بطن جاره وتستقر بداخله ليلقى مصرعه على الفور إثر إصابته بنزيف داخلي بالبطن، لتتحول المشاجرة إلى نحيب وبكاء على المجني عليه.

الأهالي يستغيثون بالإسعاف لنقل جثة ضحية "لعب العيال"

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد بورود بلاغاً من مرفق الإسعاف بالفيوم، بتلقيهم استغاثة لنقل جثة شاب لقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة مع جيرانه بسبب لعب العيال بعدما نشبت بينه وبينهم مشادة كلامية تطورت إلى معركة بأحد شوارع قرية سنهور القبلية.

النيابة تأمر بتشريح جثة ضحية «لعب العيال»

وانتقل ضباط مركز شرطة سنهور إلى مستشفى فيديمين المركزي، وتبينّ أنّ الجثة لشاب يدعى عماد إبراهيم أحمد، 29 عاماً توفيّ متأثراً بإصابته بطلق ناري، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريحها لبيان ما بها من إصابات وتحديد سبب الوفاة.

وأفادت التحريات الأولية، وأقوال أسرة القتيل أنّه نشبت مشاجرة بينهم وبين جيرانهم بسبب اعتداء ابن الجيران على طفلهم بالضرب، فخرجا ليعاتبا والديه فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى اشتباكات بالأيدي ثم أخرج جارهم سلاحاً نارياً فرد خرطوش، وأطلق النيران بصورة عشوائية فأصابت المجني عليه وأردته قتيلاً في الحال.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلت للنيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تكثف قوات الأمن جهودها لضبط الجاني.