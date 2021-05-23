«بعد رفض بعض السائقين التعامل به».. حقيقة إيقاف العمل بالجنيه الورقي

نفت مصادر حكومية، ما يدور على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن توقف العمل بالجنيه الورقي، وذلك على خلفية رفض عدد من سائقي سيارات الأجرة، التعامل بالجنيه الورقي، بزعم أنه لم يعد يتداول بين الزبائن والسائقين.

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إنَّ هذا الأمر غير صحيح بالمرة، وأن العمل بالجنيه الورقي مازال مستمرًا، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأكاذيب التي تردد على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبة بمتابعة الأخبار من مصادرها الرسمية.

وذكرت مصادر بلجنة السياسة النقدية، التابعة للبنك المركزي المصري، أنَّ «اللجنة» و«البنوك» لم تُصدر أي قرارات بشأن إلغاء التعامل بـ«الجنيه»، لافتة إلى أنَّ الدولة تعمل على إعادة تقوية عملاتها المحلية في مقابل العملات الأجنبية، وذلك كدليل على قوة الاقتصاد المصري، موضحة أنَّ الأداء الاقتصادي للدولة المصرية يصبح كل يوم أفضل من سابقه.

وأضافت المصادر، أنَّ الفترة المقبلة ستشهد طرحًا لـ«العملات البلاستيكية»، موضحة أنَّ تلك العملات تتميز بالمتان ولها مميزات متعددة، معلقة على عدم قبول بعض السائقين لـ«الجنيه الورقي»: «أعتقد أن السبب أنه قد تكون تلك العملة قديمة، أو أنَّه يرى أن العملات المعدنية من فئة الجنيه أمتن من الورقية».