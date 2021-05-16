سعر الدولار اليوم: مستقر أمام الجنيه في 15 بنكا

استقر سعر الدولار، اليوم الأحد، 16 مايو 2021، أمام الجنيه في 15 بنكًا، وفقًا لآخر تحديثات لعدد من البنوك المختلفة.

سعر الدولار اليوم في 15 بنكاً

وصل سعر الدولار اليوم فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وهو الأعلى سعرًا للبيع والشراء في قائمة البنوك التي تتعامل مع الدولار.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفي البنك العربي 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مستقر للبيع والشراء

سعر الدولار اليوم استقر أيضًا في بنك التعمير والإسكان عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي لـ15.63جنيه للشراء و15.73جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار اليوم في بنك المصرى الخليجى عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وبلغ في بنك التنمبة الصناعية 15.63 جنيه للشراء و15.7جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الأهلي المتحد عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

وسجل سعر الدولار اليوم ببنك بلوم 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، واستقر ببنك أبوظبي التجاري عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار ببنك عودة 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وبلغ الدولار في بنك المشرق 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.