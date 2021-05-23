الأرصاد تعلن كواليس حالة الطقس: سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، بشأن أخر تطورات حالة الطقس اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة، وأن يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية وحارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيفا على السواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه متوقع أن تكون درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجهورية كالآتي:

القاهرة العظمى 31 والصغرى 17.

الإسكندرية العظمى 26 الصغرى 18.

مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 17.

سيوة العظمى 30 والصغرى 17.

بورسعيد العظمى 26 والصغرى 18.

دمياط العظمى 26 والصغرى 18.

الإسماعيلية 32 والصغرى 17.

السويس العظمى 31 والصغرى 18.

العريش العظمى 27 والصغرى 18.

طابا العظمى 29 والصغرى 19.

سانت كاترين العظمى 30 والصغرى 16.

شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 25.

الغردقة العظمى 32 والصغرى 24.

الفيوم العظمى 31 والصغرى 20.

بني سويف العظمى 31 والصغرى 20.

المنيا العظمى 31 والصغرى 20.

أسيوط العظمى 32 والصغرى 21.

سوهاج العظمى 32 والصغرى 23.

قنا العظمى 34 والصغرى 23.

الأقصر العظمى 35 والصغرى 24.

أسوان العظمى 36 والصغرى 25.

وتأتي تصريحات وكواليس حالة الطقس، وفقًا لما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر «القناة الأولى»، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وهدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، لمعرفة أخر التطورات بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة.