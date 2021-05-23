تشييع جثمان ضابط مرور القاهرة من مسجد العليمي بطوخ بعد صلاة الظهر

يشيع بعد ظهر اليوم من مسجد العليمي بطوخ، ومنه إلى مقابر آل حشيش بقرية الشموت ببنها، جثمان الشهيد الرائد حسن سليمان، من قوة مباحث الإدارة العامة لمرور القاهرة، والذى توفى أثناء تأدية عمله، في شارع 26 يوليو.

كان الضابط لقي مصرعه أثناء خدمته بشارع 26 يوليو، متأثرًا بسقوط شباك خشبي عليه، وتم نقله لمستشفى الهلال، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

والرائد حسن سليمان التحق بكلية الشرطة عام 1996 وتخرج فيها عام 2000، والتحق بعدة قطاعات في وزارة الداخلية، قبل أن يلتحق بمباحث مرور القاهرة حتى وفاته.

محافظ القليوبية يوجه العزاء لأسرة فقيد الشرطة

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية التعازي لأسرة الفقيد، مؤكدًا تقديم كل أوجه الرعاية لهم ولكل أسر الشهداء الذين يقدمون كل غالٍ ونفيس، مشيرًا إلى أن الفقيد لقي ربه وهو يؤدي عمله معتبرًا أياه في زمرة الشهداء بإذن الله.

وأضاف المحافظ أن القليوبية تفخر وتعتز بأبنائها الذين يضحون بارواحهم من أجل الوطن معلنًا تقديم كل الدعم لأسرة الشهيد .

الفقيد دفعة الشهيد الحوفي ونعاه بجملة «اللهم ألحقنا به»

يذكر ان الرائد حسن سليمان كان زميلًا للشهيد محمد فوزي الحوفي، الضابط بقطاع الأمن الوطني، الذي استشهد العام الماضي خلال مواجهات مع عناصر إرهابية في منطقة الأميرية، حيث نعاه علي صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعبارة «اللهم ألحقنا به».

دفتر عزاء في الفقيد على «فيس بوك»: كان شجاعًا وخلوقًا

فيما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي على «فيسبوك» لدفترعزاء للفقيد حيث نعاه نشطاء القليوبية وطوخ وأثنوا على شجاعته وحسن خلقه، ونشروا صوره مصحوبة بعبارات نعي له.

وكان آخر ما كتبه الشهيد علي صفحته في «فيسبوك» هو تهنئة أصدقائه بحلول عيد الفطر المبارك، كما نشر صورة له مع لاعب الأهلي حسين الشحات، بعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا، نوفمبر العام الماضي، وهو من مشجعي النادي الأهلي، وكان يشارك منشورات مع أصدقائه بمناسبة فوز الفريق في مبارياته.