صحيفة أمريكية: إصابات في القلب بعد التطعيم بلقاحي فايزر وموديرنا

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، «سي دي سي»، تدرس التقارير التي تفيد بأن عدد قليل من المراهقين والشباب الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا قد يكونون قد عانوا من مشاكل في القلب، «وفقًا لمجموعة سلامة اللقاحات بالوكالة».

واكتفى بيان مراكز السيطرة على الأمراض بالقول: إن هناك حالات قليلة نسبيًا وأنها قد تكون غير مرتبطة تمامًا بالتطعيم، ومنها حالة التهاب في عضلة القلب.

وتابعت الصحيفة: أنه لا تزال مراجعة التقارير التي أجراها مركز السيطرة على الأمراض في المراحل المبكرة، ولم تحدد بعد ما إذا كان هناك أي دليل على أن اللقاحات تسببت في الإصابة بأمراض القلب، وقد نشرت بعض الإرشادات على موقعها على الإنترنت للأطباء ليكونوا في حالة تأهب لأعراض القلب غير العادية بين الشباب الذين تلقوا للتو جرعاتهم.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة سيلين جوندر، أخصائية الأمراض المعدية في مركز مستشفى بلفيو في نيويورك: «أنه قد تكون مجرد مصادفة أن بعض الناس يصابون بالتهاب عضلة القلب بعد التطعيم، ومن المرجح أن يحدث شيء من هذا القبيل بالصدفة، لأن الكثير من الناس يتم تطعيمهم الآن».

وقالت الدكتورة إيفون مالدونادو، رئيسة لجنة الأمراض المعدية التابعة للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: «نتطلع إلى رؤية المزيد من البيانات حول هذه الحالات، حتى نتمكن من فهم أفضل ما إذا كانت مرتبطة باللقاح أم أنها مصادفة، وفي غضون ذلك، من المهم لأطباء الأطفال والأطباء الآخرين الإبلاغ عن أي مخاوف صحية تنشأ بعد التطعيم».

وتابعت الصحيفة: أنه يبدو أن الحالات قد حدثت في الغالب عند المراهقين والشباب بعد حوالي أربعة أيام من الجرعة الثانية من أحد اللقاحات، التي تصنعها شركتي فايزر وموديرنا، وكانت الحالات أكثر شيوعًا عند الذكور.

وأوضحت مجموعة سلامة اللقاحات: «تبدو معظم الحالات خفيفة، وتتم متابعة الحالات، حيث يوصي مركز السيطرة على الأمراض بشدة بلقاحات فيروس كورونا للأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر».