تفاصيل تسجيل مستشفى هيئة قناة السويس بمنظومة الاعتماد والرقابة الصحية

قال الدكتور إسلام أبو يوسف نائب هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إنّ تسجيل المنشآت السبعة التابعة لهيئة قناة السويس جرى وفقا لمعايير الهيئة، وهي معايير معترف بها دوليا، حيث حصلت المستشفيات على 98% بينما حصلت مراكز الرعاية الصحية الأساسية 99% وهو تقييم دولي للمعايير المصرية غير مسبوق، ما يؤكد أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ليست من المنشآت التابعة لوزارة الصحة فقط، بل كل مقدمي الخدمة شركاء في المنظومة، فنجد المنشآت التابعة لهيئة الرعاية تتبع وزارة الصحة، وهناك منشآت تابعة لهيئة قناة السويس، وهناك منشآت تابعة للقوات المسلحة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية، وكل مقدمي الخدمة مع بعضهم البعض يتشاركون لتقديم الخدمة.

وأضاف نائب هيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وهدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف: «الخدمات ذات جودة عالية نهتم بعنصر الأمان في تقديم الخدمة وتقليل الهدر وإرضاء المرضى والمنتفعين، لذلك فإنّ معدل رضا المرضى في بورسعيد عن الخدمات المقدمة في مؤسسات التأمين الصحي الشامل أعلى كثيرا عما كان عليه الوضع في بداية تطبيق المنظومة».

وتابع نائب هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنّ الخدمة في المؤسسات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل تكون محوكمة وفقا للمعايير للاعتماد أي أنّه يكون هناك نظام محدد للحوكمة المؤسسية للوحدة أو المستشفى أو المركز أو معمل التحاليل حتى يكون التعامل مع المرضى وتقديم الخدمة يسير وفق إجراءات محددة.

وأردف الدكتور إسلام أبو يوسف نائب هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: «وحدات منظومة التأمين الصحي الشامل ستتبع إجراءات محددة مع المواطن نفس الإجراءات في مختلف المحافظات، كما ستشهد إتاحة خدمات لم تكن موجودة من قبل على غرار ما حدث في محافظة بورسعيد، كما أنّها خدمة آمنة لأن الأطقم الطبية تتسم بالكفاءة ويمكن التعاقد مع أي فرق في مصر من أجل تقديم الخدمة، كما أنّ استمرارية تقديم الخدمة موجود بشكل أفضل».