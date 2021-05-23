زراعة الوادي الجديد: 508 آلاف فدان أراضٍ مزروعة في موسم شتاء 2021

قال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد، إنّ ملف تحديث الري في المحافظة من الملفات المهمة، موضحًا أنّ الزراعة هناك تعتمد على الري بالآبار الحكومية أو الأهلية أو الاستثمارية، ومساحة الأراضي المنزرعة في الموسم الشتوي هذا العام بلغت 508 آلاف فدان، أما المساحة المستهدفة لتحديث الري بها 205 آلاف فدان وتشمل آبار الأهالي في حدود 130 ألف فدان و75 ألف فدان يمتلكها صندوق استصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد خلال لقاء عبر تطبيق زووم، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وهدير أبو زيد: «هناك توجه رئاسي لتحديث الري في جميع محافظات الجمهورية وبينها محافظة الوادي الجديد، حيث يحصل المزارعون على قروض بفائدة متناقصة قدرها 5% لتحديث أساليب الري».

وتابع وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد: «ما تم تحديثه من مساحات مستهدفة من إجمالي 205 ألف فدان يبلغ 125 ألف فدان، أما بالنسبة لطرق التحديث فهي الري بالرش والري بالغمر، وكل أسلوب ري له محاصيله»، مشيرًا إلى أنّ الري بالغمر يسبب مشكلات زراعية كبيرة بينها التخلص من الصرف الزراعي، أما الري بالتنقيط يعمل في منظومة النخيل والخضراوات، والرش الثابت أو المحوري يتم على المحاصيل الحقلية».

وتطرق وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد، إلى منظومة كارت الفلاح الذكي، قائلا: «لدينا 31 ألف حائز كما وصل الكارت الذكي إلى جميع بنوك القرى، وجار توزيع الكروت في الوقت الحالي من خلال البنك الزراعي وفروعه، وستطبق المنظومة بداية من شهر أكتوبر المقبل».