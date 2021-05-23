كرنفال البؤس والشقاء في مساكن «الطوبجية» بالإسكندرية: الخدمات معدومة

يعاني سكان مساكن الطوبجية بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، من تردي المعيشة وغياب الخدمات الأساسية وتدهور حالة الأبنية التي بينت منذ عشرات السنوات في تلك المنطقة التاريخية، ما دفع المواطنين للاستنجاد بالمسؤولين، مطالبين إياهم بوضع خطة عاجلة للنهوض بكافة الخدمات التي لم تمتد لها يد الصيانة والتطوير منذ سنوات.

طلب إحاطة لمجلس النواب بسبب مساكن الطوبجية

وتقدم النائب محمد جبريل محمد، عضو مجلس النواب عن الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية بشأن الحالة المتردية والإهمال الشديد الذي تعاني منه مساكن الطوبجية بمنطقة كرموز.

وذكر النائب في طلب الإحاطة الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن أهالي مساكن الطوبجية يعانون من انعدام الخدمات الأساسية التي تكفل لهم الحياة الكريمة والإنسانية.

مساكن الطوبجية تعاني من انهيار شبكة الصرف الصحي

وأضاف «جبريل»، أن المساكن تعاني من انهيار شبكة الصرف الصحي مما كان له أكبر أثر على سلامة بلوكات والأبنية، وتدهور حالة الشوارع وطبقات الأسفلت، وكذلك كشافات الإنارة وشبكة الكهرباء، ما يعرض المواطنين للخطر، الأمر الذي يستلزم وضع خطه عاجله للنهوض بكافة الخدمات المقدمة إلى المساكن التي لم تمتد لها يد الصيانة والتطوير.

مساكن الطوبجية.. كارثة إنسانية توشك أن تقع فوق ساكنيها

وحذر النائب في ختام طلب الإحاطة، قائلًا: «الأمر ينذر بكارثة إنسانية توشك فوق ساكنيها»، كما طالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية لإتخاذ اللازم.

وكان النائب جبريل قام بجولة مساء اليوم استمرت إلى ساعات داخل مساكن الطوبجية للاستماع إلى كافة مشاكل الأهالي، ووعدهم بالعمل على حلها.