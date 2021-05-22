نسبة إشغالات شواطئ الإسكندرية في اليوم الأول 40% (صور)

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن نسبة الإشغال المسموح بها على شواطئ الإسكندرية حالياً 50% من الطاقة الاستيعابية، بينما تحرص المحافظة على زيادة تلك النسبة مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف «الشريف»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش تفقده شواطئ الإسكندرية، لمتابعة إعادة فتح الشواطئ واستقبال المواطنين بها، أن الشواطئ شهدت نسبة إشغال 40% خلال اليوم الأول للفتح، وفقاً لما رصدته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، مؤكداً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وهنأ المحافظ شعب الإسكندرية على إعادة فتح الشواطئ بعد غلقها لمدة عام ونصف وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، مؤكدا أن قرار فتح الشواطئ سيكون له مردود إيجابي كبير علي مستأجري الشواطئ والعاملين بها، والذين تأثروا بغلقها خلال الفترة الماضية، وإنعاش الحركة الاقتصادية بالشواطئ.

شاطئ مجاني و7 برسوم بسيطة في الإسكندرية

وأشار «الشريف» إلى أن المحافظة، وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، استعدت بشكل كبير لاستقبال المواطنين على الشواطئ، لافتاً إلى أن الإسكندرية بها 66 شاطئاً متنوعاً، منهم شاطئ مجاني تماماً، تم تخصيصه لمواطني الإسكندرية، بالإضافة إلى 7 شواطئ عامة برسوم رمزية.

شاطئ المندرة المجاني تجربة فريدة من نوعها

وتفقد المحافظ شاطئ المندرة المجاني، الذي وعد بتخصيصه مجاناً بالكامل للمواطنين، واستفسر من رواد الشاطئ عن الخدمة، وأكد أن دخول الشاطئ مجاناً بالكامل من خلال البطاقة الشخصية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ جميع التجهيزات والإجراءات الاحترازية بالشاطئ خلال الفترة الماضية.

وقال «الشريف» إن شاطئ المندرة المجاني تجربة فريدة من نوعها، مؤكداً على استعداد المحافظة مستقبلاً لتعميمها علي عدد من الشواطئ العامة الأخرى، التي تشرف عليها المحافظة، شريطة التزام المواطنين بكافة الإرشادات والتعليمات التي وضعتها المحافظة، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

متابعة مستمرة لشواطئ الإسكندرية في ظل كورونا

وناشد محاف الإسكندرية مرتادي الشواطئ بضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعليمات التي أصدرتها المحافظة والنشرات التوعوية المتواجدة بالشواطئ، كما وجههم بالإبلاغ الفوري في حال وجود أي مخالفات تقع بالشواطئ للتعامل الفوري معها.

وعلى الصعيد ذاته، أكد «الشريف» على المتابعة المستمرة لاستعدادات استقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية، تنفيذاً للقرارات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، وإتاحتها لاستقبال المواطنين، شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية.