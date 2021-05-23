علي جمعة للرئيس: «علوت كالعماد الذي تقوم عليه السماوات والأرض»

وجه الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال فيها: «سر فلا كبا بك الفرس، علوت كالعماد الذي تقوم عليه السماوات والأرض، وهذه علامة حب الله فيك».

وتابع خلال الجلسة العامة للبرلمان: «إن الله إذا أحب عبدا نادى في الملأ الأعلى إني أحب فلانا فأحبوه».

وأكد علي جمعة، أن القدس هي عروس عروبتنا، وهي القضية الكبرى، التي أوصى بها رسول الله.

واستشهد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان بحديث أخرجه أحمد وأبو داوود عن ميمونة مَوْلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: أَرْضُ الْمَنْشَرِ، وَالْمَحْشَرِ، ائتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، قَالَتْ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ، أَوْ يَأْتِيَهُ قَالَ: فَلْيُهْدِ إِلَيْهِ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ، فَإِنَّ مَنْ أَهْدَى لَهُ كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِيه.

وتابع علي جمعة: «هذه قضية لن ننساها ولو نسيناها لن ينساها أبنائنا أو أحفادنا، تحية للقيادة السياسية التي وفقها الله فأنجحها في كل خطواتها وفي موقفها المشرف من القضية الفلسطينية».