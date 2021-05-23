القطط والخنازير تدخل دائرة الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بعد الكلاب

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Clinical Infectious Diseases، عن النوع الجديد من فيروس كورونا والذي يعتقد أنه نشأ في الكلاب، يشترك في خصائصه بفيروسات أخرى معروفة بأنها أصابت القطط والخنازير، وقال العلماء في الدراسة إن نتائجهم من المرضى الذين دخلوا المستشفى مصابين بالتهاب رئوي في 2017-2018، أكدت على تهديد الصحة العامة من قبل فيروسات كورونا الحيوانية.

التسلسل الجيني للفيروس

وبحسب الدراسة فقد وجد التسلسل الجيني الإضافي أن السلالة الجديدة – CCoV-HuPn-2018 – تشترك في خصائص فيروسات أخرى معروفة بأنها أصابت القطط والخنازير، ولكنها كانت في الغالب مشابهة لتلك التي من المعروف أنها أصابت كلابا.

وكانت الدراسة التي أشارت إلى اكتشاف ما قد يكون الشكل الثامن للفيروس المعروف بأنه يسبب المرض لدى البشر، قد قامت على اختبار عينات مسحة أنف مأخوذة من 301 مريض بالتهاب رئوي في مستشفى في ولاية ساراواك بشرق ماليزيا، وثمانية من العينات، معظمها من أطفال تقل أعمارهم عن 5 سنوات، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الكلاب، وفقا للتقرير.

فيروس كورونا في الكلاب

كما حملت طفرة جينية غير موجودة في أي من فيروسات كورونا الكلاب المعروفة، ولكنها كانت موجودة في سلالات بشرية مثل SARS-COV وSARS-COV-2، القاتل وراء جائحة «كوفيد-19».

وقال العلماء إن النتائج تشير إلى أن الفيروس من المحتمل أن ينتقل مؤخرا من الحيوانات إلى البشر، لكنهم شددوا على ضرورة إجراء دراسات إضافية لتحديد ما إذا كان يمكن أن ينتقل بين البشر.

وقال المعدون أيضا إنه من غير الواضح ما إذا كان الفيروس يمكن أن يصيب الناس بالمرض، مضيفين أنه من الممكن أن يكون مجرد «حمل» في الشعب الهوائية للمريض دون أن يسبب المرض.

ومن المعروف أن سبعة فيروسات كورونا تسبب المرض للإنسان: أربعة تسبب نزلات البرد وثلاثة تسبب الأمراض المعروفة باسم سارس وMERS و«كوفيد-19».