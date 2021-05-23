حماقى يعتذر عن الغناء يوم وفاة سمير غانم.. وهشام جمال: «شكرا يا أصيل»

تفاعل عدد كبير من الفنانين والعاملين بالوسط الفنى، مع إعلان الفنان محمد حماقى، عن إحياء أحد حفلات الزفاف تزامناً مع وفاة الفنان الكبير سمير غانم، حيث نشر المنتج هشام جمال رسالة شكر إلى حماقى، عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، جاء فيها: «عرفت دلوقتي إن اخويا النجم المحترم محمد حماقي اعتذر عن فرح كان المفروض يغني فيه امبارح ورجع فلوسه احتراماً وحزناً على الأسطورة سمير غانم الله يرحمه.. شكراً يا أصيل يا محترم».

وفاة الفنان سمير غانم

يشار إلى أنه غيَّب الموت الفنان الراحل سمير غانم، مساء يوم الخميس الماضي في أحد المستشفيات الخاصة.

وتخرج الراحل من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة وروميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وتم حل الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه الفنان سمير غانم، مع جورج سيدهم للتمثيل في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية «المتزوجون»، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية «أهلا يا دكتور».

تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

إلى ذلك، أوضحت مصادر: أن الفنانة دلال عبدالعزيز، تعاني من فشل رئوي، بعد شفائها من فيروس كورونا، وأنها حاليا على جهاز تنفس صناعي «سباب»، مؤكدة أنه بالرغم من صعوبة حالتها إلى أنها مدركة لطبيعة ما يدور حولها، وتستطيع خلع مسك الأكسجين بين فترة وآخرى، لكنها لا تستطيع البقاء لفترة طويلة من دونه.

ودخلت الفنانة دلال عبدالعزيز، أحد المستشفيات الخاصة بعد إصابتها بفيروس كورونا بعدة أيام، ووضعت على جهاز التنفس الصناعي بعد تراجع نسبة الأكسجين في الدم وعدم قدرتها على التنفس بشكل طبيعي.