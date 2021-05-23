عاجل.. اشتعال سيارة ميكروباص على الطريق الدولي بالإسكندرية

اندلع حريق، اليوم الأحد، بسيارة ميكروباص بالطريق الساحلي الدولي بالإسكندرية، ما أدى إلى تفحم السيارة بالكامل، دون حدوث أي وفيات أو إصابات بين الركاب.

تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد السيارات بطريق الساحلي الدولي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

اشتعال سلك كهربائي وراء اشتعال النيران في الميكروباص

وتبين من الفحص التهام حريق سيارة ميكروباص أثناء سيرها بالطريق المشار إليه، نتيجة اشتعال أحد الأسلاك الكهربائية، وذلك دون حدوث أي إصابات.

وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، وحُرر المحضر بقسم مينا البصل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

شهود عيان: الطريق توقف ساعة ونصف

ووفقاً لروايات شهود العيان، فإن حريق الميكروباص تسبب في تعطيل حركة المرور قرابة ساعة ونصف، حتى تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وأوضحوا أنه بمجرد اشتعال السيارة الميكروباص، خرج منها الركاب والسائق سريعاً وهو ما ساعد على عدم وجود أي إصابات واقتصار الضرر على السيارة فقط.