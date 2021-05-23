عاجل.. أهالي الفيوم يقتحمون مسجدا ويهدمون بابا من الطوب الأحمر: أقامه ملاك المنزل بمدخله (صور)

تجمع أهالي درب المهر بمدينة سنورس أمام مسجد، وهدموا بابًا من الطوب الأحمر أقامه ملاك المنزل الذي يقع المسجد أسفله ليتمكنوا من بيع البيت بسعر عالٍ.

وقالت نجلاء عويس الزعطوطي، ابنة صاحب المنزل، إن والدها بنى المسجد منذ أعوام طويلة، وبعد وفاته قررت شقيقتها الكبرى «عزة» إغلاق المسجد حتى تتمكن من بيع المنزل لمرورها بضائقة مالية وحاجتها إلى الأموال بشدة، غير أن المشترين قاموا بتخفيض سعر المنزل بصورة كبيرة بسبب المسجد.

وأضافت، أنها وأشقائها لم يتحملوا الإهانات التي وجهت لوالدهم الراحل، وسبه وتكفيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقرروا السماح للأهالي بإزالة الباب وفتح المسجد مرة أخرى.

وطالبت نجلاء المواطنين بعدم توجيه الاتهامات لشقيقتها، لأنه لا أحد يعلم ظروفها التي اضطرتها لفعل ذلك.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام مديرية الأوقاف بالفيوم بتحرير محضر رقم 2001 إداري مركز سنورس، ضد عزة عويس عبد الحليم لقيامها بغلق باب مسجد والاستيلاء عليه، ومنع دخول المصلين وأداء الصلوات فيه، وأمرت النيابة العامة بانتداب لجنة من مجلس مدينة سنورس لمعاينة المسجد وإزالة المخالفة إلا أن أهالي المنطقة وأشقاء صاحبة المنزل كسروا باب المسجد وأعادوا فتحه مرة أخرى.