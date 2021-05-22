جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم انتهائها من وضع جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021، وذلك بعدما أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارها بعقد امتحانات التيرم الثاني للشهادة الإعدادية بضوابط محددة حرصاً على مصلحة الطلاب على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام بتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان وعدم السماح للطلاب بدخول اللجان دون ارتداء الكمامة، وقياس حرارة الطلاب قبل دخولهم إلى اللجان، وعدم السماح بدخول أي طالب مصاب بارتفاع درجة الحرارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله حسب توجيهات المديرية.

وحصلت «الوطن» على جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2021 في محافظة الفيوم كاملة.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2021 بالفيوم

وتنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي للتيرم الثاني 2021 بمحافظة الفيوم يوم السبت 5 يونيو المُقبل في الحادية عشر صباحاً وتنتهي في يوم 10 من نفس الشهر، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال القيام بتعقيم مقار اللجان يومياً خلال فترة الامتحانات تحت إشراف مدير عام الإدارة وتحت مسؤولية مدير المدرسة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للتيرم الثاني 2021 بالفيوم

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للتيرم الثاني بمحافظة الفيوم كالتالي:

امتحان اللغة العربية والخط والإملاء يوم السبت الموافق 5 يونيو من الساعة 9 صباحاً وحتى 11 ونصف ظهراً

امتحان الدراسات الاجتماعية يوم الأحد الموافق 6 يونيو من الساعة 9 صباحاً وحتى 11 ظهراً

امتحان مادة الهندسة يوم الاثنين الموافق 6 يونيو من الساعة 9 صباحاً وحتى 11 ونصف ظهراً

امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية" يوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو من الساعة 9 صباحاً وحتى 11 ونصف ظهراً

امتحان الجبر والإحصاء يوم الأربعاء الموافق 9 يونيو من الساعة 9 صباحاً وحتى 11 ونصف ظهراً

امتحان العلوم يوم الخميس الموافق 10 يونيو من الساعة 9 صباحاً وحتى 11 ونصف ظهراً

امتحانات التربية الدينية والفنية التيرم الثاني للصف الثالث الإعدادي 2021

وقال الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنّ امتحانات التربية الدينية والتربية الفنية والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات عُقدت بالمنزل، بعدما أعدته كل مدرسة تحت إشراف الإدارة التعليمية حسب الكتاب الدوري رقم 11 في 5 مايو الجاري.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنّ الامتحان التكميلي يعقد لمن تخلف أو لم يجتز قبل المواد غير المضافة، لافتاً إلى أنّ الامتحانات تستمر أيام السبت والعطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيرها.

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنّ امتحان المستوى الرفيع للمدارس الرسمية والمتميزة للغات والخاصة تتم بمعرفة المدرسة قبل موعد هذا الجدول.