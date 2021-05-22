مواطن يسد أبواب مسجد بالطوب في الفيوم (فيديو)

حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول فيديو لشخص يغلق أبواب مصلى بالطوب الأحمر في منطقة درب المهر بالفيوم، الأمر الذي لقى هجوما كبيرا على القائمين على هذه الواقعة، مطالبين وزارة الأوقاف بالتدخل العاجل.

المصلى أسفل المنزل

وقال أحد سكان منطقة درب المهر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا مصلى للرجال تم بناؤه أسفل المنزل منذ سنوات عديدة من قبل والد القائمين على هذه الواقعة، ولكن بعد وفاته حاول الورثة بيع المنزل وغلق المصلى.

وأضاف أن من تقدموا لشراء المنزل حاولوا تخفيض سعره بحكم أن به مصلى أسفل المنزل، إلا أن الورثة لم يوافقوا على ذلك: «ناس كتير اتقدمت تشتري البيت بس الوراثة رفضوا لأن السعر كان بسيط، فالورثة قالوا يقفلوا المصلى عشان يعرفوا يبيعوا البيت بسعر كويس».

وتابع، أن هذا المصلى كان به العديد من المخالفات وقت الصلاة، كما أن العديد من المصلين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية من التباعد وارتداء الكمامات، وجلب المصلى الخاص بهم أثناء الصلاة.

واختتم بأن غلق المسجد أثار غضب العديد من سكان منطقة درب المهر في الفيوم، حيث تشاجر بعض من الأهالي مع الورثة خلال الأيام الماضية بسبب غلق المصلى، بينما اشتكى العديد من المصلين لوزارة الأوقاف بسنورس.

وزارة الأوقاف: نحافظ على بيوت الله لأنها أمانة دينية ووطنية

وكان قد أكد الدكتور نوح العيسوي، مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف، أن الوزارة لا تدخر جهدا في الحفاظ على بيوت الله، وذلك لأنها أمانة دينية ووطنية تقع على عاتق الوزارة والعاملين بها، مطالبا من المصلين أن يحافظوا على بيوت الله قائلا «إذا كنتم تحبون بيوت الله عز وجل فحافظوا على الالتزام بالتعليمات الوقائية والضوابط الاحترازية حتى تظل بيوت الله سبحانه وتعالى مفتوحة».