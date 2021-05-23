مستشفى السكة الحديد: 1.5% نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين

أعلن اللواء عاطف إمام، مدير المركز الطبي بالسكة الحديد، أن نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين بالسكة الحديد لا تتعدى 1.5%، مشيرا إلى أن هناك حملات مفاجئة على جميع العاملين بالسكة الحديد سواء طوائف التشغيل «سائقو القطارات ومساعد سائقي القطارات وعمال البلوكات والتحويلات والمزلقانات وأبراج الإشارات والكمسارية ومشرفو القطارات»، أو المهندسين والفنيين، موضحا أن جميع عينات تحليل المخدرات للعاملين يتم إرسالها لرئيس السكة الحديد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العينات الإيجابية.

وقال إمام في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم تشكيل فرق طبية من المركز الطبي التابع لهيئة السكة الحديد، لإجراء تحليل المخدرات عشوائيا على العاملين بالسكة الحديد في أماكن عملهم، موضحا أنه سيتم إجراء تحليل المخدرات على 33 ألف عامل وفني ومهندس بالهيئة، منوها إلى أن عقوبة أي سائقي يقود القطار تحت تأثير المخدرات الاستبعاد من العمل نهائيا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

وأشار مدير المركز الطبي التابع لسكة الحديد، إلى أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، طالب بإجراء تحليل المخدرات على العاملين بالسكة الحديد وخاصة طوائف التشغيل، بشكل دوري، على أن تكون حملات الكشف عن المخدرات تكون مفاجئة وبطريقة عشوائية، مؤكدا أن أكثر المواد تعاطيًا بين العاملين بالسكة الحديد، هي الحشيش والترامادول، لافتا إلى أنه سيتم إجراء تحليل المخدرات على 3500 سائق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف إمام، بأن المركز الطبي يعالج جميع حالات كورونا بين العاملين بالسكة الحديد والمترو، وأيضا المدنيين، منوها إلى أنه تم تجهيز مستشفى عزل أبو زعبل بـ45 مليون جنيه لعلاج جميع حالات كورونا، مؤكدا أن جميع الإجراءات الوقائية يتم تنفيذها بالسكة الحديد والمترو بصورة دورية، للحفاظ على الركاب والعاملين.

وكان عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد أكد أن جهاز مكافحة الإدمان بالجهاز الإداري للدولة، بذل جهودا خلال الفترة الماضية، أسفرت عن الكشف على 330 ألف موظف على مستوى 29 وزارة، إلى جانب الجهات المستقلة، لافتا إلى أنه تم العمل بكل محافظات الجمهورية، حيث تم تنفيذ 5427 حملة.

وأوضح عثمان، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن نسبة التعاطي انخفضت إلى 2%، بعدما كانت 8%، مشيرا إلى أن الحشيش كان أعلى مخدر وفقا لنسب التعاطي، بنسبة 62%، والترامادول 31%، والهيروين 7%، لافتا إلى أن النسبة تتعدى 100%، لأن هناك حالات تتعاطى أكثر من مادة مخدرة في نفس الوقت، موضحا أن نسبة التعاطي المتعدد 8%.