السكة الحديد تطور مكتب استعلامات «محطة مصر» برمسيس:5 خطوط تليفون (صور)

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تحديث وتطوير مكتب استعلامات محطة مصر «القاهرة» برمسيس، من أجل التواصل مع جمهور الركاب المسافرين والرد على مختلف استفساراتهم وشكواهم، إضافة إلى تلقي مقترحاتهم.

وأكدت هيئة السكة الحديد، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على توفير كافة المعلومات التي يحتاجها مختلف الركاب، إضافة إلى التواصل المستمر معهم.

السكة الحديد: الهدف من التطوير تلبية رغبات والرد على استفسارات الركاب

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه يتم حل مشاكل الركاب وتسجيل مقترحاتهم، مع عرض هذه الاقتراحات على المختصين أولًا بأول، وأوضحت أن الهدف الرئيسي من تطوير مكتب الاستعلامات في محطة القاهرة تلبية رغبات واستفسارات الركاب، والعمل على حلها في أسرع وقت عن طريق توفير خط أرضى، إضافة إلى 3 خطوط محمول وخط ساخن.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى وجود 8 كبائن استعلامات منتشرة داخل محطة القاهرة على الأرصفة رقمي 8 و11، وأيضًا مدخل المحطة من جهة رمسيس.

وأوضحت هينة السكة الحديد الأرقام المتاحة لتلقي شكاوي ومشكلات واقتراحات مختلف الجمهور من الركابن كالآتي:

- الرقم الأرضي: 02-25753555

- موبايل: 01274422925

- موبايل: 01220008806

- موبايل: 01220008807

- الخط الساخن: 15047

رئيس الهيئة: الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه تم تشغيل الخدمة من خلال مجموعة من العاملين داخل الهيئة، وذلك على مدار 24 ساعة، بعدما حصلوا على تدريبات من أجل تقديم خدمة تليق بجميع جمهور المسافرين.

وفي سياق آخر، كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تطويرها لمحطة مصر في محافظة الإسكندرية، والتي تتضمن تطوير في ساحة المحطة الخارجية مع الواجهة والباب الرئيسي للمحطة.