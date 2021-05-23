دعاء الاستفتاح.. سُنّة ويكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستعاذة

يتساءل الكثيرون عن دعاء الاستفتاح في الصلاة، وحكمه وما هو أفضل دعاء الاستفتاح، وهل يجب في كل صلاة أن يقال دعاء الاستفتاح، وما هي أفضل الأدعية التي تعد دعاء الاستفتاح، الوطن ترصد كل ما يخص دعاء الاستفتاح في السطور القادمة، حسب ما أوضحت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

دعاء الاستفتاح عند جموع العلماء

وأجمع العلماء على أنّ دعاء الاستفتاح في الصلاة سنة وليس واجبا بمعنى أنّ من تركه لا حرج عليه وصلاته صحيحة، مؤكدين أنّه يقال سرًا لا جهرًا.

وقت دعاء الاستفتاح

ورأى جمهور العلماء، أنّ وقت دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستعاذة، أما المالكية فرأوا أنّه قبل التكبير والدخول في الصلاة، وهناك صيغة أخرى وردت حول دعاء الاستفتاح منها: «سبحانك اللّهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك، اللهم بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بين الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللهم نَقِّنِي من الْخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ من الدَّنَسِ اللهم اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَ».

أفضل دعاء الاستفتاح

ويعد افضل دعاء الاستفتاح: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل: اللهمّ ربّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشّهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك إنّك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم) رواه مسلم، (بإذنك: اهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك: أي ثبّتني) (الحمد لله حمداُ كثيراُ طيّباُ مباركاُ فيه استفتح به رجل فقال صلّى الله عليه وسلم :لقد رأيت اثني عشر ملكاُ يبتدرونها أيّهم يرفعها.

ومن الأدعية الوارة في دعاء الاستفتاح، أنّه كان صلّى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل: اللهمّ لك الحمد أنت نور السموات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السموات والأرض، ولك الحمد أنت ربّ السموات والأرض ومن فيهن أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكّلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وأخّرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي، لا إله إلّا أنت.