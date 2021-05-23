4 مشاهد تروي القصة الكاملة لإغلاق باب مسجد بالطوب الأحمر بالفيوم (صور وفيديو)

طوب أحمر وأسمنت ورمل وعامل بناء يبني حائطاً لسد باب مسجد يقع أسفل منزل بمنطقة «درب المُهر» بمدينة سنورس.. كان ذلك كافيًا لإثارة اعتراض الأهالي، إلا أنّ إحدى ورثة المنزل الذي يقع المسجد أسفله تشاجرت معهم، وقالت إنّ المسجد يدخل في نطاق ملكيتهم الخاصة، ومن ثم يحق لها أن تغلقه متى تشاء، فاشتعل الخلاف بينها وبين سكان المنطقة الذين أبلغوا الأوقاف حتى تأتي وتنقذ المسجد من الإغلاق، كما اتجهوا إلى قسم الشرطة وحرروا محضراً ضد عزة عويس عبد الحليم وشهرتها «عزة الزعطوطي» بتهمة الاستيلاء على مسجد وإغلاق بابه بدون وجه حق.

تحرير محضر باستيلاء ربة منزل على مسجد

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الخارجية ومدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ من الأوقاف بقيام عزة عويس عبد الحليم ببناء حائط في باب مسجد والاستيلاء عليه حتى تحوله إلى شقة سكنية وتقوم ببيعه ضمن المنزل، وحُرر بالواقعة المحضر رقم 2001 إداري مركز سنورس، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

النيابة العامة تأمر بتشكيل لجنة لفحص المسجد

وأمرت النيابة العامة بانتداب لجنة من مجلس مدينة سنورس لمعاينة المسجد وإزالة المخالفة وإعادة فتح المسجد مرة أخرى، كما أمرت بالتحقيق مع المتهمة بالاستيلاء على مسجد وإغلاق بابه وتحويله إلى شقة سكنية لبيعه والاستفادة من أمواله.

أهالي المنطقة يهدمون باب المسجد ويعيدون فتحه

وتجمع العشرات من سكان «درب المُهر» وقاموا بفتح قفل المنزل وتسللوا إلى المسجد من الداخل، ثم قاموا بهدم الحائط الذي بنته صاحبة المنزل، وأعادوا فتح المسجد مرة أخرى كما قاموا بإزالة الطوب ونقله إلى منطقة بعيدة، وبدأوا في تنظيف المسجد من الداخل تمهيداً لإعادة إقامة الصلوات الخمس بداخله مرة أخرى.

أسرة «عزة»: اضطررنا لغلق المسجد

وأكدت نجلاء عويس شقيقة «عزة»، أنّ شقيقتها اضطرت لغلق المسجد بسبب مرورها بضائقة مالية شديدة حتى أنها لجأت إلى عرض المنزل للبيع منذ فترة طويلة، ولكن الجميع كان يعرض ثمناً ضئيلاً أقل من ربع السعر الفعلي للمنزل بسبب وجود المسجد، فقررت إغلاقه حتى تتمكن من بيع المنزل بالسعر المناسب.

وأضاف محمد شقيق «عزة» أنّهم لديهم ظروفًا خاصة أجبرتهم على بيع المنزل الذي بناه والدهم منذ أعوام طويلة، ولكن حينما وجدوا السعر قليلاً والجميع يرفض شراءه بسبب المسجد توقفوا عن التفكير في بيعه، لكن شقيقته الكبرى أحضرت عامل بناء وجعلته يغلق باب المسجد حتى تتمكن من بيع المنزل.

وأضاف أنّهم فوجئوا بوابل من الشتائم واتهامات التكفير لهم ولوالدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فأحضر شقيقاته الأخريات وساعدوا أهالي المنطقة في كسر الحائط وإعادة فتح المسجد مرة أخرى، مؤكدين أنّهم لن يسمحوا لشقيقتهم بغلق المسجد مرة أخرى، ومطالباً الأهالي بالتماس العذر لشقيقتهم.