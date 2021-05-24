السعودية: 5 فئات لن تؤدى مناسك الحج هذا العام.. منهم الأكبر من 60 عاما

أصدرت وزارة الصحة السعودية الضوابط الصحية لموسم الحج لهذا العام والتى ألزمت جميع المتوجهين للحج هذا العام، سواء من داخل السعودية أو من خارجها، بضرورة الحصول على أحد لقاحات كورونا شريطة أن يكون هذا اللقاح معتمدا من بالمملكة العربية السعودية، وأن يجري جميع المتوجهين للحج فحص «pcr» الخاص بكورونا قبل القدوم لمناطق الحج للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

فئات غير مسموح لها بأداء الحج هذا العام

وحظرت وزارة الصحة السعودية على بعض الفئات الذهاب للحج هذا العام وهم:

1- الحجاج ما دون الـ 18 عاما

2- الحجاج ما فوق الـ 60 عاما

3- ذوى الأمراض المزمنة الذى اقتضت حالتهم دخول المستشفى خلال الأشهر الـ6 التي تسبق الحج.

4- المرضى الذين يقومون بعمليات غسل الكلى

5- الحجاج غير الحاصلين على تطعيمات كورونا المعتمدة من المملكة العربية السعودية.

حجاج الخارج

وأوضحت وزارة الصحة السعودية شروط أداء الحج لهذا العام، بالنسبة لحجاج الخارج، فيجب أن يكون المسافرون للحج تلقوا كامل الجرعات من لقاحات كوفيد -19 المعتمدة بالمملكة العربية السعودية، مع إبراز شهادة تثبت ذلك يتم تصديقها من الجهات الصحية الرسمية في بلاده، وألا تقل المدة بين تلقي الجرعة الأخيرة (الجرعة الثانية) من اللقاح ذي الجرعتين أو الجرعة الواحدة من اللقاح ذي الجرعة الواحدة قبل السفر للمملكة بـ14 يوما، كما يجب على جميع الحجاج تقديم شهادة فحص «pcr» بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا، صادرة من مختبر موثوق من دولة الحجاج، على أن تكون العينة تم أخذها قبل 72 ساعة من السفر للسعودية.

يشار إلى أن اللقاحات المعتمدة بالمملكة العربية السعودية حتى الآن هى لقاحات «فايزر-بايونتك»، لقاح «أوكسفورد-أسترازينيكا»، لقاح «موديرنا»، لقاح «جونسون اند جونسون»، كما حددت الجهات السعودية أعداد الحجاج المسموح بأدائهم الحج هذا العام سواء من داخل السعودية أو وخارجها بـ 60 ألف حاج.